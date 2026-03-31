Treći osnovni sud u Beogradu doneo je oslobađajuću presudu za braću Miloša i Uroša Panića, kao i ostale optužene u slučaju koji je mesecima bio u žiži javnosti, uz navođenje tačne definicije prostitucije i obrazloženje da tokom održaih ročišta nije dokazano da su izvršili krivično delo posredovanja u vršenju prostitucije.

- U obrazloženju presude, sud je posebno ukazao na zakonsku definiciju prostitucije, prema kojoj je neophodno postojanje jasnog i nedvosmislenog pružanja seksualnih usluga uz naknadu, kao i dokazi o organizovanom posredovanju u takvim radnjama. U konkretnom slučaju, sud je zaključio da takvi elementi nisu dokazani van razumne sumnje, niti je utvrđeno da su optuženi organizovali mrežu prostitucije, kako je to tvrdilo tužilaštvo - kaže izvor Kurira.

Optuženi za posredovanje u prostituciji

Navedeno je da iz izvedenih dokaza ne proizilazi da su tzv. "tantričke" i "senzualne" masaže nužno podrazumevale pružanje seksualnih usluga u smislu krivičnog dela, te da nije bilo dovoljno dokaza o postojanju umišljaja i organizacije koja bi ukazivala na krivičnu odgovornost optuženih.

Pored braće Panić, optužnicom su bili obuhvaćeni i Vuk Stanković, poznatiji kao Vuke Makro, Ivan Zajelac, kao i bračni par Sonja i David Luković.

Odluka očekivana za odbranu

Advokat Miljkan Karličić, inače branilac jednog od optuženih, Vuka Stankovića, zvanog Vuke makro, rekao je za Kurir da je zadovoljan presudom.

Miljkan Karličić

- Za mene kao branioca bila je očekivana ovakva odluka suda, zadovoljan sam njom. Postojala je sumnja u pogledu okolnosti koje su inkriminisale mog branjenika. Suštinski ne stiču se okolnosti koje mu se stavljaju na teret, pa je ovakva odluka očekivana - rekao je advokat.

On je dodao i da, po njegovom mišljenju, optužnica nije bila pravilno postavljena.

- Podnosilac optužnog akta nije pravilno kvalifikovao radnje okrivljenog Stankovića, međutim, očekujem da će tužilac po inerciji uložiti žalbu - rekao je branilac Stankovića.

Sa ovakvim stavom saglasio se i advokat Nikola Matić, branilac prvookrivljenog Ivana Zajelca, koji je takođe ocenio da tokom postupka nije dokazano postojanje krivičnog dela.

IMG-20241125-WA0282.jpg
Ivan Zajelac i advokat Nikola Matić

Prema optužnici, okrivljeni su u periodu od 1. oktobra 2022. do 16. oktobra 2023. godine, po prethodnom dogovoru i sa podeljenim ulogama, navodno navodili i podsticali tri ženske osobe na prostituciju, koristeći sajtove za reklamiranje salona za masažu.

Kako je ranije navedeno, Sonja Luković bila je zadužena za komunikaciju sa klijentima i organizaciju termina, dok su, prema sumnjama tužilaštva, cene određivali ostali okrivljeni. U optužnici se pominjalo da su usluge koštale od 3.500 do 10.000 dinara, a da je zarada deljena pola-pola između devojaka i optuženih.

Ipak, sud je ocenio da za ove tvrdnje nema dovoljno čvrstih i nedvosmislenih dokaza.

Tužilaštvo će uložiti žalbu

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da će uložiti žalbu na ovu presudu.

- Imajući u vidu da tužilaštvo smatra da je, nakon sprovedenog dokaznog postupka, izvesno utvrđeno da su okrivljeni izvršili krivično delo za koje su optuženi i da sudska odluka nije u skladu sa zakonom, biće izjavljena žalba na oslobađajuću presudu - navodi se u saopštenju.

