Slušaj vest

Nemačka policija uhapsila je muškarca (72), poreklom iz Srbije, zbog sumnje da je ubio svoju suprugu (67) u njihovom stanu u gradu Hamelnu, u Donjoj Saksoniji.

Kako prenose nemački mediji, zločin se dogodio 26. marta, a mušakarc je sam došao u policijsku stanicu.

- Srbin je ušetao u policijsku stanicu i rekao da je njegova supruga preminula u stanu. Međutim, tokom ispitivanja isnpektori su zaključili da su se supružnici posvađali, a osumnjičeni Srbin je priznao "da je stavio ruke na ženin vrat", zbog čega se sumnja da je on ženu zadavio - prenose mediji iz Nemačke.

Kako dalje navode, pozivajući se na izvore iz tužilaštva, nakon što se ubica sam prijavio, policija je otišla u stan bračnog para iz Srbije.

- U stanu je zatečeno telo, a ekipa Hitne pomoći pokušala je reanimaciju, ali uzalud, žena je već bila mrtva - navode izvori i dodaju da je Srbin uhapšen, a da je tužilac naložio da se izvrši obdukcija tela.