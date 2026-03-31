Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su U. M. (21) iz Sivca zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je 28. marta, oko tri sata ujutru, u Sivcu izazvao saobraćajnu nesreću, vozeći "citroen", udario devojku (29) koja je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu.

Dvadesetdvogodišnja devojka je od zadobijenih povreda preminula u Opštoj bolnici u Somboru.

U. M. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.