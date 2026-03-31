Nasilje
UŽAS U ČAČKU! Muškarac pretučen i izboden, hitno primljen u bolnicu!
Na urgentno prijemno odeljenje čačanske bolnice sinoć je primljen muškarac koji je povrede zadobio u tuči.
- Pacijent je dovezen u stabilnom stanju, sa ubodnom ranom u predelu lopatice, kao i povredom glave. Nakon obavljene dijagnostike, zadržan je na daljem lečenju u jedinici intenzivne nege - potvrdila je portparolka Opšte bolnice u Čačku dr Marija Stranjanac.
Nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do incidenta.
Do sada se nadležna Policijska uprava Čačak nije oglašavala povodom ovog slučaja.
(RINA)
