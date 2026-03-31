Kragujevačka policija intenzivno traga za napadačem koji je u ovom gradu, sa grupom naoružanih mladića i uz pretnje pištoljem šenlučila u jednom restoranu, napala goste i isterala ih napolje, saznaje Telegraf.

Podsetimo, prava drama odigrala se u jednom kragujevačkom restoranu 22. marta, kada je u objekat uletela grupa naoružanih mladića i uz pretnje pištoljem počela da isteruje goste napolje.

- Bahato i siledžijsko ponašanje trajalo je oko pola sata, a gosti su bili zatečeni i uplašeni. Tokom trajanja mafijaškog upada jednog momka su staklenom flašom udarili u glavu i naneli mu teške telesne povrede - rekao je za RINU jedan od očevidaca.

Kako se saznaje, u večernjim satima, uletela je grupa od desetak napadača. Trojica su fizički nasrnula na goste, dok su saučesnici bili sa njima i "pokrivali" napad.

Čitav incident su zabeležile kamere u lokalu, a snimci su predati policiji na postupanje. U lokalu se u tom trenutku nalazilo više od 100 gostiju.

Policija je izašla na lice mesta i privela tri mladića za koje postoji sumnja da su izvršila navedeno krivično i bezobzirno delo, a u pitanju su N.L, M.J. i I.J.

- Ipak, pored postojanja snimaka sa lica mesta i čak stotinu svedoka i oštećenih koji su užasnuti i prepadnuti besprizornim scenama, nakon saslušanja od strane policije isti su pušteni - dodaje sagovornik.

Jedan od glavnih aktera je umakao pre dolaska policije, a devet dana posle incidenta nije priveden i policija intenzivno traga za njim.