Iz poruka za koje tužilaštvo tvrdi da ih je slao Vušović saradniku, proizilazi da su "vračarci" od 16. do 29. aprila, navodno pokušavali da lociraju Runja.

Vušović u porukama navodno šalje fotografije Miloša Nilovića i dogovara se da, kada bude utvrđeno da u kafiću u Beogradu koji posmatraju sedi Nilović, u lokal upadne naoružani napadač, koji bi trebalo da ga ubije.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Moramo da znamo da li su oni, da li da napadamo. Ono je Runjin auto 99 posto, malo ispod blinde sedi lik, može da bude obezbeđenje. Slaću ja jednog malog što zna Runju, da vidi da li sedi unutra. Auto je njegov, mora biti unutra, nema greške. Je l' može da se uđe unutra ili oni otključavaju? Da znam zbog akcije. Može li da se uđe unutra i da se cepa - navodno šalje Nikola Vušović u prepisci.

On potom komentariše da je automobil koji vozi Miloš Nilović "od pokojnog Popa", odnosno Vladimira Popovića zvanog Vlada Pop, za čije se ubistvo takođe tereti vračarski klan.

Nilović je, podsetimo, bio očevidac ubistva Popovića, a spasio se sigurne smrti tako što se sakrio iza šanka kada su napadači uleteli u lokal u kom su sedeli.

- Moramo da slikamo, možda dođe neko bitniji od Runje. Možda dođe Zvonce ili Bane Miranović, oni su nam bitniji od Runje - napisao je u porukama, a potom prosledio i vest iz medija da je na sahrani Popovića bio Zvonko Mateović, u kom se vidi i njegova fotografija.

Nikola Vušović dalje, kako tvrdi tuẓ̌ilaštvo, nastavlja da se raspituje gde Runjo sedi kada dolazi u ugostiteljski objekat i žali se kako ne može da nađe stan u blizini koji bi trebalo da služi za osmatranje lokala.

Miloš Nilović Foto: Facebook

Nikola Vušović navodno 4. maja šalje da je "urađen veliki deo posla", jer su "uvalili njihov auto" u kom se nalazi GPS treker.

- Da imamo ključ od auta, ima instaliran GPS, da nabavimo telefon, da instaliramo sve. Auto je trenutno kod Ranka, da vidimo hoće li ga prodati Runji. Nama je svejedno, koji prvi naiđe da ga puknemo, Ranko ili Runjo - navedeno je u porukama.

U danu kada je pokušano ubistvo Runje, Nikola Vušović navodno komentariše da je "i Bane tu", a potom šalje i fotografiju, uz poruku:

"Da ga deremo, kad bi uspeo da uslikaš, bingo. Probaj da potvrdiš, momak je spreman. Bane je bitniji od Runje, da nam ne ode. Mislim da je sad idealno za rokanje".

- Kreće napad - piše navodno u poruci neposredno pre nego što je napadač naoružan puškom uleteo u baštu kafića u kom je Nilović sedeo s prijateljima.

Podsetimo, Nilović i ostali, navodno su videli kada je napadač ušao i uspeli su da pobegnu, što je, sudeći po presretnutim porukama, iznerviralo Vušovića.

On navodno prosleđuje poruke Milošu Miljanoviću, za kog tuẓ̌ilaštvo tvrdi da je naoružan uleteo u lokal, u kojim on opisuje šta se dogodilo u kafiću.

- Nisam stigao, pobio bih nevine ljude. Zaključao se unutra, ostali se razbežali po ulici. Još je neko muriju zvao. Mogu da se vratim, ali šta ako bude murije? - navodno šalje Miljanović sa "Skaj" naloga Mičenko.

Njemu sa naloga "Kim Jong Un", za koji tužilaštvo tvrdi da ga je koristio okrivljeni Radivoje Jovanović stiže odgovor da ne treba da se vraća jer "ništa nije uradio", kao i da "ne može da veruje da metak nije ispalio".

- Nisam mogao sa ubijem nečiji majku ili sestru. Izvadio sam pušku, ranac na leđa, stavio je iza leve noge, krenuo kao da sednem, dok ga nisam video. Digao "uzi" prema njima i počeli su da beže kao zečevi, dok sam se ja fokusirao na njega. Runjo je pobegao iza nekih zelenih vrata, zaključao se. Morao sam da preskačem kapiju, zaključava se automatski. Ali me niko nije video - navodno je napisao Miljanović, dok mu je sa navodnog naloga Jovanovića stigao odgovor: "Šta si očekivao, da stoji i čeka?"

Da je napadač ipak primećen, pokazuju poruke na "Skaju" koje je navodno sutradan slao Nikola Vušović, a u kom govori da je napadač na Runja uhapšen.

- Nije mogao da otključa kapiju, preskakao dileja i videli ga ljudi i prijavili muriji. Murija ga čekala, pao je jutros, ali ne brini, niko ne može da dođe do tebe, a i delo je ku..c, nije se ništa ni desilo. Možda je mogao da puca, ali je hteo da priđe, da overi, šta znam. Ne mogu da dođem sebi od ovih promašaja. Uhvatimo ih na gomili i ništa - navodno je na "Skaju" slao Vušović, izrevoltiran zbog neuspešne likvidacije i dodaje da je ovaj "zbrzao akciju".

Pregledan je i deo poruka sa čet grupe na "Skaju", poslatih u periodu od 20. do 24. aprila, a tužilaštvo tvrdi da su u prepisci učestvovali okrivljeni Miloš Miljanović, Ivo Bukljaš, Nikola Vušović i Radivoje Jovanović.

U sudnici su prikazane i poruke koje su navodno "vračarci" razmenjivali pre pokušaja ubistva a u kojima pišu "ima kasapnica da se napravi" a Miljanović navodi da "jedva čeka".

Nakon izvedenih "Skaj" poruka, okrivljeni Miloš Miljanović rekao je pred sudom da ostaje pri svojoj odbrani i da ne želi da odgovara na pitanja u vezi sa "Skaj" dokazima.

- Ne poznajem nikog od optuženih, upoznao sam ih u sudnici, to je sve što imam da kažem. Osuđen sam za nelegalno posedovanje oružja i eksplozivnih materija na četiri godine i osam meseci zatvora, a kada sam odslužio tu kaznu, određen mi je pritvor. Ne bih želeo ni da odgovaram na pitanja u vezi sa tim, niti na bilo kakva pitanja - rekao je Miljanović pred sudom.