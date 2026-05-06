U Paraćinu se 17. marta 2023. godine dogodila šokantna tragedija kada su brat i sestra, Marko P. i Milica P., nasmrt izboli svoju maćehu Marinu M., a potom napali i oca, Miloša P., kojem su zada­li čak 41 ubod nožem.

Tokom napada, Marko i Milica fizički su napali i rođenu sestru. Marina je preminula na licu mesta, dok je otac zadobio teške povrede. Marko je ujutru, i dalje u krvavoj odeći, otišao po cigarete i potom se autobusom uputio ka Paraćinu gde se predao nadležnim organima.

Zločin je počeo kada je Marko P. došao u kuću svoje maćehe, koja se nalazila oko 500 metara dalje od kuće u kojoj je živeo sa ocem i sestrom. Prema istrazi, planirao je da je maltretira i uzme novac, što je navodno činio i ranije. Prvo je polomio sve kamere i iščupao kablove za video-nadzor, a potom je uleteo u kuću i započeo svađu sa maćehom.

Marko je potom uzeo kuhinjski nož i izmasakrirao Marinu M., ostavljajući je u lokvi krvi dok je preturao po kući tražeći novac. Nakon toga se vratio svojoj kući, gde je nožem izbo oca Miloša P., dok mu je u tome pomagala rođena sestra Milica P., koja ga je držala dok ga Marko ubada. Otac je uspeo da pobegne tek nakon što su ga dodatno udarali metalnom šipkom.

Krv je bila svuda po kući, a detalji napada ukazivali su na prethodnu pripremu i koordinaciju između počinilaca.

Porodična istorija ovog domaćinstva dodatno je komplikuje slučaj. Otac osumnjičenih, Miloš P., ranije je bio osuđen i odslužio zatvorsku kaznu zbog ubistva, što ukazuje na dugu istoriju nasilja u porodici. Psiholozi i kriminolozi istakli su tada da ovakva prošlost može imati ključnu ulogu u razvoju nasilničkog ponašanja kod dece i eskalaciji sukoba unutar domaćinstva.

Miloš P. ranije je služio deset godina zatvora zbog ubistva taksiste u Beogradu, za koje je prvobitno bio osuđen na 20 godina, ali je zbog dobrog vladanja pušten nakon deset godina.

Marko P., mesec dana pre ubistva maćehe, bio je osuđen zbog nasilja u porodici. Prema navodima Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu, imao je tri osuđujuće presude. Za jednu prijavu nasilja koju je podnela njegova sestra Milica, osuđen je na kaznu zatvora od godinu dana. Druga prijava njegove sestre, takođe za nasilje, odbačena je.

Pored toga, Marko je 2022. godine osuđen za neovlašćeno držanje opojnih droga i krivično delo falsifikovanja isprave, dok je 2020. godine dobio presudu zbog ugrožavanja javnog saobraćaja i nepružanja pomoći povređenom licu.

U 2024. godini, Marko P. je prvostepenom presudom osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva i pokušaja ubistva, dok je Više javno tužilaštvo u Jagodini podnelo žalbu tražeći strožu kaznu. Tokom istrage, veštačenjem je utvrđeno da je njegova sestra, Milica P., neuračunljiva i da boluje od teškog oblika šizofrenije.

Zbog toga je postupak koji se prvobitno vodio protiv Marka i Milice razdvojen, a Viši sud u Jagodini Milici P. izrekao meru obaveznog psihijatrijskog lečenja u ustanovi zatvorenog tipa.

