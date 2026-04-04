Na Novom bežanijskom groblju u Beogradu danas će biti sahranjen Milan Stoković (26) iz Zemuna, za koga se sumnja da je žrtva zločina i da je ubijen oktobra prošle godine nadomak Požarevca.

Ostaci njegovog spaljenog tela pronađeni su nedavno, u jednoj improvizovanoj raki. DNK analiza je potvrdila da je reč o nestalom mladiću iz Zemuna i pre nekoliko dana njegovo telo je predato porodici.

Milan Stoković Foto: Printscreen

Da je Milan Stoković brutalno ubijen saznalo se pre dvadesetak dana, kada je uhapšeno nekoliko pripadnika organizovane kriminalne grupe, koja se dovodi u vezu sa ovim, ali i ubistvom Živka Bakića, 19. januara, nadomak Avale.

Sumnja se da je Milan Stoković ubijen 14. oktobra prošle godine. Nekoliko dana kasnije, MUP Srbije je saopštio da je u rejonu između požarevačkih sela Rečica i Rama policija zatekla dvojicu muškaraca kako kopaju rupu u kojoj su hteli da smeste žrtvu.

Pored improvizovane rake zatečeno je 24 litra slane kiseline, kao i 50 kilograma kreča, koje su planirali da koriste u uništavanju tragova i ostataka tela. Istraga je tada pokrenuta protiv inspektora požarevačke policije N. Ž. i meštanina M. S.

Kopali raku kod Požarevca Foto: Mup

U saopštenju JTOK je navedeno da je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi, čije je troje pripadnika odranije u pritvoru, dok su dvojica uhapšena sredinom marta ove godine.

- Postoje osnovi sumnje da je ova organizovana kriminalna grupa imala tri organizatora, koji su nedostupni organima gonjenja, ali se preduzimaju radnje u tom pravcu – navodi tužilaštvo.

Sve do hapšenja ove ekipe, nije se znalo da su Milan Stoković i događaji kod Požarevca povezani i kako. Ipak, detaljna istraga i prikupljeni dokazi doveli su do prvih hapšenja i delimične rekonstrukcije događaja. Rešenjem o sprovođenju istrage, uhapšenima se na teret stavljaju dva teška ubistva i to iz koristoljublja i drugih niskih pobuda.

Hapšenje OKG Izvor: Mup Srbije

Kako je Kurir ranije pisao oteti mladić iz Zemuna, Milan Stoković likvidiran je po receptu Belivukovog i vračarskog klana.

- Organizovana kriminalna grupa koja se dovodi u vezu sa kavačkim i vračarskim klanom, planirala je da telo Stokovića posle jezivog mučenja, uništi kiselinom i krečom i zakopa u raki u blizini Požarevca. Međutim, prema nezvaničnim informacijama, pošto je policija uhapsila dvojicu njihovih pripadnika koji su 19. oktobra zatečeni sa lopatama, dok su kopali jamu, telo Stokovića koji je prethodno otet u Beogradu, mučen, ispitivan i ubijen, navodno je spaljeno - podseća naš sagovornik i dodaje da postoje sumnje da su likvidacije Živka Bakića i Milana Stokovića naručene iz Inostranstva.