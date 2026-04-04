Petrović bio pod utisajem opojnih supstanci

Vaštak hemijske struke Maja Brenesel Đurendić rekla je da je kod okrivljenog Petrovića u uzorcima krvi i urina utvrđeno prisustvo dijazepama i kokaina, dok je ranije utvrđeno da je u trenutku tragedije imao 1,48 promila alkohola.

- Prema vremenskoj proceni, dijazepam je mogao konzumirati u periodu od 24 časa do najkasnije sat pre kritičnog događaja, a kokain neposredno pre kritičnog događaja - dodala je ona.

Vidi galeriju U smrskanom "fijatu" bila petočlana porodica

Predstavnik beogradskog Biološkog fakulteta, veštak za DNK tragove Dušan Keckarević pojasnio je da je u većini uzoraka utvrđeno kome pripadaju, osim u jednom slučaju, na unutrašnjoj ručici vozačevih vrata, gde nije bilo dovoljno DNK tragova. Prema njegovim rečima, mešani DNK profil konstatovan je na vazdušnim jastucima, volanu i unutrašnjoj ručici suvozačevih vrata, koji odgovaraju većinski Petroviću, a manjinski Aleksi K., dok je na vozačevim vratima pronađen samo DNK okrivljenog Petrovića.

Veštak saobraćajne struke Milan Simeunović je, odgovarajući na pitanja odbrane, pojasnio da je kazaljka brzinometra kod "fijata" kojim je upravljala sada pokojna S. J., ostala pri brzini kretanja od 40 kilomatara na sat. On je isključio mogućnost da je, prilikom sudara došlo do pomeranja kazaljke. Dodao je i da je mesto nezgode karakteristično jer se nalazi i u horizontalnoj i u vertikalnoj krivini, a u trenutku kada je kao vozač mogla da prepozna opasnost, ona više nije imala mogućnost da je izbegne.

Ne seća se nesreće

Na početku sudskog postupka, okrivljeni Tomislav Petrović je detaljno opisao sve šta se dešavalo pre tragičnog događaja i iskazao iskreno kajanje. Istakao je da se same nesreće ne seća, ali da ne beži od odgovornosti. Svestan je, kako je dodao, da je uništio porodicu oštećenog i dodao da je, takođe, uništio i svoju porodicu.

Na toj deonici je postavljen znak ograničenja brzine jer je trasa puta takva da veća brzina od 50 kilometara na sat nije bezbedna, rekao je Simeunović i ukazao da je i u naseljenom mestu Bački Petrovac isto ograničenje brzine.

- Svi materijalni tragovi kočenja "mercedesa" se nalaze nakon saobraćajnog znaka kojim se brzina ograničava na 50 - naveo je veštak Simeunović.

Predsednik sudskog veća, sudija Siniša Nadrljanski izdao je naredbu za novo kombinovano sudsko-medicinsko-trasološko veštačenje, a naredno ročište je zakazao za 18. maj.

Podsetimo, nesreća u kojoj je stradala S. J. dogodila se 6. oktobra 2024. godine oko podneva na ulazu u Bački Petrovac, iz pravca Rumenke i Novog Sada, kada je, kako se sumnja, državljanin Bosne i Hercegovine, vozeći mercedes sa 1,48 promila alkohola u organizmu, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i udario u automobil "fijat", u kojem se nalazila porodica iz Novog Sada. Nažalost, S. J., koja se nalazila za volanom "fijata", uprkos naporima lekara Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, preminula je, a njen suprug Ž. J. (37) i dve maloletne ćerke zadobili su teške telesne povrede, dok je treća devojčica lakše povređena.

U "mercedesu" koji se sudario sa "fijatom" nalazili su se Petrović i, kako je tada saopštio MUP, jedan muškarac iz Sombora. Njih dvojica najpre nisu hteli da kažu koji je bio za volanom, ali je utvrđeno da je vozio Tomislav Petrović, koji je kod sebe imao hrvatska dokumenta, vozačku dozvolu i ličnu kartu na drugo ime, dok se na mestu suvozača nalazio Somborac.

Krio se u Srbiji od poternice

Tomislav Petrović, poznatiji kao Tomo sa Pala, je u trenutku nesreće kod se­be imao hr­vat­ska do­ku­men­ta, vo­zač­ku do­zvo­lu i lič­nu kar­tu na ime Ivan Petrović.

Zbog sum­nje u stvar­ni iden­ti­tet li­ca, tra­že­ne su in­for­ma­ci­je od part­ner­skih po­li­ci­ja i upo­re­đi­va­njem oti­sa­ka pr­sti­ju utvr­đe­no je, na osno­vu oba­ve­šte­nja In­ter­po­la Sa­ra­je­vo, da se ra­di o li­cu Tomislavu Petroviću , dr­ža­vlja­ni­nu Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, za ko­jim je ras­pi­sa­na međunarodna po­ter­ni­ca BiH i Austri­je, a da su mu hr­vat­ski do­ku­men­ti fal­si­fi­ko­va­ni.

Kako su ranije pisali mediji iz Bosne, Tomislav Petrović se dovodio u vezu sa pripadnicima kavačkog klana.