KAVČANIN U TRENUTKU NESREĆE U KRVI IMAO ALKOHOL, KOKAIN I LEKOVE Tomo sa Pala se od poternice krio u Srbiji, pa izazvao udes u kom je poginula majka troje dece!
Suđenje državljaninu Bosne i Hercegovine Tomislavu Petroviću (38), koji se tereti za saobraćajnu nesreću na mostu kod Bačkog Petrovca, u kojoj je poginula majka troje dece S. J. (38), dok su njen suprug i ćerkice povređeni, nastavljeno je juče u novosadskom Višem sudu ispitivanjem veštaka.
Petrović bio pod utisajem opojnih supstanci
Vaštak hemijske struke Maja Brenesel Đurendić rekla je da je kod okrivljenog Petrovića u uzorcima krvi i urina utvrđeno prisustvo dijazepama i kokaina, dok je ranije utvrđeno da je u trenutku tragedije imao 1,48 promila alkohola.
- Prema vremenskoj proceni, dijazepam je mogao konzumirati u periodu od 24 časa do najkasnije sat pre kritičnog događaja, a kokain neposredno pre kritičnog događaja - dodala je ona.
Predstavnik beogradskog Biološkog fakulteta, veštak za DNK tragove Dušan Keckarević pojasnio je da je u većini uzoraka utvrđeno kome pripadaju, osim u jednom slučaju, na unutrašnjoj ručici vozačevih vrata, gde nije bilo dovoljno DNK tragova. Prema njegovim rečima, mešani DNK profil konstatovan je na vazdušnim jastucima, volanu i unutrašnjoj ručici suvozačevih vrata, koji odgovaraju većinski Petroviću, a manjinski Aleksi K., dok je na vozačevim vratima pronađen samo DNK okrivljenog Petrovića.
Veštak saobraćajne struke Milan Simeunović je, odgovarajući na pitanja odbrane, pojasnio da je kazaljka brzinometra kod "fijata" kojim je upravljala sada pokojna S. J., ostala pri brzini kretanja od 40 kilomatara na sat. On je isključio mogućnost da je, prilikom sudara došlo do pomeranja kazaljke. Dodao je i da je mesto nezgode karakteristično jer se nalazi i u horizontalnoj i u vertikalnoj krivini, a u trenutku kada je kao vozač mogla da prepozna opasnost, ona više nije imala mogućnost da je izbegne.
Ne seća se nesreće
Na početku sudskog postupka, okrivljeni Tomislav Petrović je detaljno opisao sve šta se dešavalo pre tragičnog događaja i iskazao iskreno kajanje. Istakao je da se same nesreće ne seća, ali da ne beži od odgovornosti. Svestan je, kako je dodao, da je uništio porodicu oštećenog i dodao da je, takođe, uništio i svoju porodicu.
Na toj deonici je postavljen znak ograničenja brzine jer je trasa puta takva da veća brzina od 50 kilometara na sat nije bezbedna, rekao je Simeunović i ukazao da je i u naseljenom mestu Bački Petrovac isto ograničenje brzine.
- Svi materijalni tragovi kočenja "mercedesa" se nalaze nakon saobraćajnog znaka kojim se brzina ograničava na 50 - naveo je veštak Simeunović.
Predsednik sudskog veća, sudija Siniša Nadrljanski izdao je naredbu za novo kombinovano sudsko-medicinsko-trasološko veštačenje, a naredno ročište je zakazao za 18. maj.
Podsetimo, nesreća u kojoj je stradala S. J. dogodila se 6. oktobra 2024. godine oko podneva na ulazu u Bački Petrovac, iz pravca Rumenke i Novog Sada, kada je, kako se sumnja, državljanin Bosne i Hercegovine, vozeći mercedes sa 1,48 promila alkohola u organizmu, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i udario u automobil "fijat", u kojem se nalazila porodica iz Novog Sada. Nažalost, S. J., koja se nalazila za volanom "fijata", uprkos naporima lekara Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, preminula je, a njen suprug Ž. J. (37) i dve maloletne ćerke zadobili su teške telesne povrede, dok je treća devojčica lakše povređena.
U "mercedesu" koji se sudario sa "fijatom" nalazili su se Petrović i, kako je tada saopštio MUP, jedan muškarac iz Sombora. Njih dvojica najpre nisu hteli da kažu koji je bio za volanom, ali je utvrđeno da je vozio Tomislav Petrović, koji je kod sebe imao hrvatska dokumenta, vozačku dozvolu i ličnu kartu na drugo ime, dok se na mestu suvozača nalazio Somborac.
Krio se u Srbiji od poternice
Tomislav Petrović, poznatiji kao Tomo sa Pala, je u trenutku nesreće kod sebe imao hrvatska dokumenta, vozačku dozvolu i ličnu kartu na ime Ivan Petrović.
Zbog sumnje u stvarni identitet lica, tražene su informacije od partnerskih policija i upoređivanjem otisaka prstiju utvrđeno je, na osnovu obaveštenja Interpola Sarajevo, da se radi o licu Tomislavu Petroviću , državljaninu Bosne i Hercegovine, za kojim je raspisana međunarodna poternica BiH i Austrije, a da su mu hrvatski dokumenti falsifikovani.
Kako su ranije pisali mediji iz Bosne, Tomislav Petrović se dovodio u vezu sa pripadnicima kavačkog klana.
- Poznat je po nadimku Tomo sa Pala. Ranije je dovođen u vezu sa ispostavom kavačkog klana u Republici Srpskoj. U trenutku izazivanja nesreće bio je u bekstvu, a izbegao je hapšenje u februaru 2024. godine kada je sprovedena velika policijska akcija "Spartakus". U toj akciji na teritoriji BiH uhapšeno je 10 osoba, članova organizovane kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa trgovinom drogom i pranjem novca. Krivičnom prijavom obuhvaćen je i Petrović, ali je uspeo da pobegne - pislai su mediji.
Kurir.rs/Dnevnik