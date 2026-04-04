Saobraćajna nesreća dogodila se u petak uveče oko 19 časova u Bulevaru kralja Aleksandra Karađorđevića, kada je tramvaj udario dete.

Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila kada je tramvaj na liniji 7L, kojim je upravljao R. Đ. (45), iz za sada neutvrđenih razloga naleteo na devojčicu (13).

Ekipa Hitne pomoći je devojčici odmah ukazala pomoć, nakon čega je prevezena u Urgentni centar, gde su joj lekari konstatovali lake telesne povrede. Nakon inicijalnog zbrinjavanja, upućena je na Institut za majku i dete, gde je zadržana na daljoj opservaciji i dodatnim ispitivanjima.

Pripadnici policije odmah su izašli na lice mesta i obavili uviđaj, a istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ove nezgode, je u toku.

tramvaj.jpg
WhatsApp Image 2025-04-14 at 08.58.46_e6dc8954 copy.jpg
whatsapp-image-20230125-at-11.13.09-am.jpg
2024-09-22 22_13_04-Приче • Instagram - Profile 1 - Microsoft​ Edge.jpg