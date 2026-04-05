Slušaj vest

Narko-bos Zoran Jakšić (66), koji je 28. jula 2025. nađen mrtav u ćeliji peruanskog zatvora gde je služio kaznu zbog šverca 800 kilograma kokaina, sahranjen je krajem marta u svom rodnom selu kod Zrenjanina.

Kako je ispričala prijateljica porodice preminulog Jakšića, posle svih paprioloških procedura i komplikacija oko preuzimanja i transporta tela, rodbina je sedam meseci od njegove misteriozne smrti uspela da dopremi telo u Žitište i organizuje sahranu.

1/5 Vidi galeriju Zoran Jakšić Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- Njegovi rođaci su imali želju da on počiva u svom rodnom mestu, kraj roditelja koji počivaju u porodičnoj grobnici. On ima sestru, sestriće i drugu rodbinu. Potrajale su procedure oko transporta tela, ipak je to daleka zemlja, ali izgurali su to do kraja jer Zoran je ipak najviše voleo svoj rodni kraj - rekla je prijateljica.

Kako nam je ranije ispričala druga prijateljica porodice, Zoran Jakšić koji je važio za jednog od najvećih svetskih narko-bosaova i vođu tzv. balkanskog kartela i zloglasnog klana Amerika, rođen je u Žitištu iz kog je otišao pre 45 godina. Međutim, uprkos poternicama, dolazio je u selo kad god je mogao i meštanima je ostao u lepom sećanju.

1/4 Vidi galeriju Porodica ima želju da narko bosa sahrani ovde Foto: Boba Nikolić

- Otac mu je umro i pre nego što se rodio. Kada mu je mama bila trudna s njim, u šestom mesecu, on je preminuo od tuberkuloze u 27. godini. Zoranova majka je umrla 2021. godine. Od tada je porodična kuća prazna, ali je pre jedno dve godine kompletno renovirana i opasana zidinama visokim tri,četiri metra. Kažu da je unutra luksuzno opremljena, ima oko 200 kvadrata - kaže komšinica i dodaje da meštani misle da je Zoran lično iz zatvora u Peruu finansirao renoviranje rodne kuće.

Podsetimo, Zoran Jakšić je u Peruu bio osuđen na 25 godina zatvora zbog šverca kokaina i uhapšen je 2016. godine. Protiv njega se i u Srbiji vodio postupak zbog šverca sedam tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu, a na toj optužnici se našao i njegov sestrić Vladan Soldo, koji je trenutno u kućnom pritvoru s nanogicom. Kako je navedeno u optužnici, upravo na imanju Vladana Solda u Žitištu nađeno je 2,8 miliona evra zakopanih u plastičnim burićima.

1/5 Vidi galeriju Fotografije kuće i imanja gde su pronađeni zakopani milioni Foto: Nikola Babić

- Vladan je sin Zoranove rođene sestre. Njihova kuća je nekih 500 metara dalje od Jakšićeve - podseća izvor.

Inače, Jakšića su bez znakova života pre sedam meseci u njegovoj ćeliji našli zatvorski stražari tokom rutinske kontrole. Telo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

- Smrt srpskog narko-bosa pokrenula je uzbunu u zatvorskim, ali i bezbednosnim krugovima. Reč je o narko-bosu poznatom na međunarodnom nivou, koji je bio u zatvoru sa maksimalnim obezbeđenjem. S obzirom na profil preminulog osuđenika, okolnosti ukazuju na sumnjivu smrt, mada je zvanično zavedeno da je preminuo od srčanog udara - pisali su peruanski mediji.

1/10 Vidi galeriju Fotografije velelepne vile koju Zoran Jakšić poseduje u centru sela Foto: Nikola Babić

Kako je za Kurir u julu prošle godine ispričala porodična prijateljica Jakšića, porodica ne veruje u Zoranovu prirodnu smrt.

- Pričali smo i sumnjaju da mu je neko nešto uradio. Bio je on bitan čovek, a da umre tek tako... Čuli su se s njim dok je bio u zatvoru, ali o tome nikad nisu pričali - ispričala je ona.

Čovek sa 1.000 lica

Zoran Jakšić bio je jedan od najpoznatijih trgovaca kokainom na međunarodnom nivou. Svojevremeno su mu za petama bile gotovo sve svetske policije, na čelu sa američkom DEA. Posle hapšenja 2016, Jakšić je dobio nadimak "čovek sa 1.000 lica", jer je imao dokumenta sa 40 različitih identiteta. Interesantno je i da je 2015. godine, dok je bio na poternici nekoliko zemalja, boravio u Beogradu. Snimak iz jednog noćnog kluba na kom se vidi kako ga nokautira pripadnik obezbeđenja Darko Ristić Meda, inače drug Veljka Belivuka, isplivao je tada u javnost i otkrio da je najtraženiji narko-bos boravio u Srbiji iako se nalazio na crvenoj poternici.

Bekstvo i prostitutke

Preminuli vođa balkanskog kartela i klana Amerika nađen je mrtav u zatvoru u Limi koji važi za jednu od najčuvanijih, a Jakšić je u nju premešten pre nekoliko godina iz drugog zatvora nakon što je otkriveno da je pripremao bekstvo. Naime, istražitelji su tada otkrili tunel dugačak 300 metara koji vodi od zatvorskog restorana do jedne privatne kuće. Kopanje tunela navodno je plaćeno 500.000 dolara.

1/5 Vidi galeriju Dugačak 180 metara, koštao je više od pola miliona dolara Foto: Printscreen/Youtube/Panorama