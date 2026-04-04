VELIKA AKCIJA UKP U "KOLUBARI": Uhapšeno sedam radnika - oštetili EPS za desetine miliona dinara
Odelјenje za korporativnu bezbednost RB "Kolubara" u tesnoj saradnji sa UKP, Policijskom upravom Beograd i Policijskom stanicom Lazarevac otkrilo je i razotkrilo dve grupe lica koja su nanela značajnu štetu "Elektroprivredi Srbije" krađom kablova.
Policija je uhapsila ukupno sedam osoba, među kojima su radnici RB "Kolubara" i firme "ProTent", koji su duži vremenski period krali visokonaponske i niskonaponske kablove na površinskom kopu "Polјe E", u područjima Medoševca, Zeoka i Baroševca. U sinoćnoj zajedničkoj akciji uhapšena su četiri zaposlena "ProTent-a" angažovana kao staničari, električari i planer majstori u RB "Kolubara".
Prema saopštenju EPS-a, njihovim kriminalnim radnjama samo od početka 2026. godine direktna šteta premašuje 7 miliona dinara. Indirektna šteta, kako navode iz preduzeća, ogleda se u desetinama miliona dinara zbog zastoja u radu glavne rudarske mehanizacije i ugrožavanja rada površinskog kopa "Polјe E".
- Elektroprivreda Srbije i nadležne službe u RB ‘Kolubara’ nastaviće sa intenzivnom saradnjom sa nadležnim policijskim organima kako bi se osigurala nesmetana proizvodnja uglјa, jer je to od strateškog interesa za državu Srbiju i sve njene građane - navodi se u saopštenju.
- Takođe, EPS izražava žalјenje što nekolicina zaposlenih na ovaj način urušava ugled naših odgovornih i posvećenih radnika koji daju nemerlјiv doprinos energetskoj sigurnosti Srbije - zaključuje se u saopštenju.