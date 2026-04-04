Policija u Crnoj Gori uhapsila je policijskog službenika Odeljenja bezbednosti Herceg Novi V. J. zbog sumnje da se bavio zelenašenjem.

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije Crne Gore, policajac je uhapšen jutros, a tereti se za zelenašenje. Sumnja se da je u julu 2024. godine pozajmio 50 hiljada evra na kamatu, osobi čije je teško imovinsko stanje iskoristio i za to, uzimao kamatu od 6 posto.

- Kako je krivičnim prijavom predstavljeno, uhapšeni policajac, V.J. je izvršio krivično delo na način što je u julu 2024. godine, koristeći teško imovinsko stanje oštećenog lica, istom dao novac u iznosu od 50.000 evra, na zelenašku kamatu od 6 odsto na mesečnom nivou, a koju mu je kamatu oštećeni isplaćivao u periodu od jula 2024. do maja 2025. godine u iznosu od po 3.000 evra mesečno, nakon čega je oštećeni usled nemogućnosti vraćanja ostatka duga sa V.J. zaključio ugovor o prodaji nepokretnosti firme čiji je suvlasnik, kojim ugovorom je V.J. pribavio sebi nesrazmernu imovinsku korist u iznosu od oko 160.000 evra - navode u saopštenju.

Pomagač

Takođe, uhapšen je i njegov brat A. J. (36) zbog sumnje da mu je pomagao u zelenašenju. Njemu se na teret stavlja da je, "u ime svog brata, u periodu od jula 2024. do maja 2025. godine, od oštećenog lica jednom mesečno preuzimao novac po osnovu zelenaške kamate i zaključivao ugovore kod nadležnog organa".