U Nišu je uhapšena državljanka Malte zbog neovlašćenog držanja marihuane, pronađene u ručno pravljenim cigaretama
UHAPŠENA ŽENA SA MALTE U NIŠU: Policajci je pretresli na aerodromu, zbog onoga što su našli u njenom prtljagu odmah je privedena!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su državljanku Malte D. G. (33) zbog sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
Policija je juče, na Aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu, u prtljagu osumnjičene, pronašla 33 ručno pravljene cigarete ispunjene biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana.
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena osnovnom javnom tužiocu u Nišu.
