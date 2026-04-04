Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su državljanku Malte D. G. (33) zbog sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Policija je juče, na Aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu, u prtljagu osumnjičene, pronašla 33 ručno pravljene cigarete ispunjene biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

kokain, marihuana, Niš, hapšenje
policija.jpg
17601838031795181 copy.jpg
lisice-hapsenje-shutterstock-23-jun-2014.jpg