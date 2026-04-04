Slušaj vest

Osumnjičeni Milan S. (35) iz okoline Merošine, koji se tereti da je silovao i opljačkao taksistkinju saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju, a pred tužuiocem se branio ćutanjem.

- Predložili smo sudiji za prethodne postupke Višeg suda u Prokuplju da mu se odredi pritvor do 30 dana zbog krivičnih dela silovanje i razbojništvo i čekamo odluku sudije - potvrdio nam je tužilac Dragiša Obradović. Kako saznajemo, sud je na predlog tužilaštva osumnjičenom odredio jednomesečni pritvor.

Hapšenje osumljičenog za napada u merošima Izvor: Mup Srbije

Istraga se natavlja, a u ponedeljak će najverovatnije biti saslušana i žrtva.

Inače, osumnjičeni je povratnik, od ranije je poznat policiji i robijao je više puta, ukupno 11 godina. Među krivičnim delima u svom dosijeu već ima i silovanje.

Kurir nezvanično saznaje da je osumnjičeni Milan S. veoma nasilan čovek.Ranije je osuđivan i boravio je u zatvoru, a jedan od njegovih cimera ga opisuje kao "čoveka zver".

Milan S. Foto: Privatna arhiva

- Bio sam u pritvoru sa njim. Čovek je zver, čak i nama koji smo tada bili tu kada je izvršio prošlo krivično delo nasilničko ponašanje, bilo nelagodno da smo sa njim u istoj prostoriji. Samo je vikao, svakakve priče je pričao, da se naježiš od samog njegovog pogleda. Znalo se da čim izađe opet će da učini ko zna koje zverstvo - kazao nam je jedan čovek iz okoline Prokupja koji je sa jim proveo određeno vreme iza rešetaka.

Kako smo ranije pisali, Milan S. je u noći između 31. marta i 1. aprila oko 3.30 časova u selu Batušinac, prilikom prevoženja u taksi vozilu kojim je upravlјala oštećena žena od Niša do navedenog mesta, prema istoj primenio fizičku silu da bi joj najpre oduzeo novac, a potom i da bi je seksualno zlostavljao.

Hapšenje osumnjičenog Milana S. Foto: MUP Srbija

- Osumnjičeni je taksistkinji oteo 7.000 dinara, tukao je, davio je i izbacio iz automobila. Strgao joj je odeću i počinio krivično delo silovanje. Devojka je uspela nekako da pritisne panik taster i tako se spasila možda i smrti - podseća naš izvor na uznemirujuće detalje ovog zločina.