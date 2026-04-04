Slušaj vest

Milan S. (37) iz Merošine, osumnjičen za silovanje taksistkinje (27), samo nekoliko dana pre jezivog zločina, javno je isticao mržnju i osudu prema ženama.

On je, podsetimo, uhapšen zbog sumnje da je u noći između 31. marta i 1. aprila opljačkao i silovao taksistkinju (27) iz Niša. Na saslušanju se branio ćutanjem, iako je samo dve nedelje pre toga, na društvenim mrežama sramno i na najbrutalniji način vređao ženski rod.

Osumnjičeni Milan S. Foto: Privatna arhiva

Naime, Milan je najpre istakao kako sebe smatra "visokomoralnom osobom" koja je uvek blagonaklona prema nežnijem polu, ali da smatra da žene to ne zaslužuju?! On je konstantno ponavljao pitanja koja se tiču vernosti i odanosti partneru. Žene je nazivao najpogrdnijim imenima i govorio da ih sve smatra prostitutkama koje ga ne cene. Prema priči koju je plasirao, on lepši pol, navodno, čuva i brine o njima, dok ga one konstantno lažu?!

- Samo nekoliko dana kasnije demantovao je samog sebe i to počinivši najstrašnije krivično delo nad jednom ženom, koja mu ništa nije skrivila. Nadamo se da će doveka ostati u zatvoru, jer očigledno je reč o poremećenom umu, kome nije mesto na sloboi - kaže naš sagovornik.

Osumnjičeni silovatelj je u svom video obraćanju na društvenim mrežama tvrdio i "da su sve žene neverne i da ne zaslužuju bilo kakav vid dobrog ophođenja". Uvrede i psovke je samo nizao, a sebe uzdizao i predstavljao "kao žrtvu koja je iskorišćena". Tokom njegovog monologa mogla se jasno primetiti ogorčenost i mržnja koju čuva u sebi.

Ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ženomrstvo koje je širio na mrežama nekoliko dana kasnije je, kako se sumnja, eskaliralo silovanjem devojke koja je vozila taksi.

Inače, Milan S. ranije je osuđivan za niz gnusnih krivičnih dela i do sada je kažnjavan zatvorom u ukupnom trajanju od 11 godina.

On je osuđivan za pokušaj ubistva, silovanje, pokušaj silovanja, razbojništvo, nanošenje teških telesnih povreda, napad na policiju i nasilničko ponašanje, a među žrtvama je bilo i maloletnika.

Hapšenje osumljičenog za napada u merošima Izvor: Mup Srbije

Jedan od njegovih cimera iz zatvora ga opisuje kao "čoveka zver".

- Bio sam u pritvoru sa njim. Čovek je zver, čak i nama koji smo tada bili tu kada je izvršio prošlo krivično delo, nasilničko ponašanje, bilo nelagodno da smo sa njim u istoj prostoriji. Samo je vikao, svakakve priče je pričao, da se naježiš od samog njegovog pogleda. Znalo se da čim izađe opet će da učini ko zna koje zverstvo - kazao nam je jedan čovek iz okoline Prokupja koji je sa jim proveo određeno vreme iza rešetaka.

Saslušan u tužilaštvu

- Predložili smo sudiji za prethodne postupke Višeg suda u Prokuplju da mu se odredi pritvor do 30 dana zbog krivičnih dela silovanje irazbojništvo i čekamo odluku sudije - potvrdio nam je tužilac Dragiša Obradović.