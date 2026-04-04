Hronika
BRUTALNO PREBIJEN MALOLETNIK U BEOGRADU! Pronađen iza zgrade, u teškom stanju prevezen u bolnicu - intubiran je
Slušaj vest
Maloletnik (17) je danas brutalno prebijen u Beogradu, saznaje Kurir.
Pronađen je sav krvav oko 15.30 iza zgrade i hitno prevezen u bolnicu.
Kako saznajemo, mladić je zadobio teške telesne povrede i intubiran je.
Prema nezvaničnim informacijama, slomljen mu je nos.
Ko mu je naneo te povrede i šta je bio motiv tako brutalnog napada, pokazaće istraga.
1 · Reaguj
Komentariši