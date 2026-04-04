Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa PU u Vranju, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili su T.J. (37) iz Republike Severne Makedonije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policijski službenici su, prilikom kontrole na Graničnom prelazu Preševo nakon ulaska u Srbiju, zaustavili kombi vozilo kojim je upravljao osumnjičeni, i u specijalno napravljenom bunkeru pronašli 619 paklica cigareta, bez akciznih markica Republike Srbije, kao i dokaza o poreklu i prateće dokumentacije.

Zaplena cigareta na Preševu Foto: MUP Srbije

Cigarete su, kao se sumnja, namenjene daljoj prodaji, a na ovaj način je oštećen budžet Republike Srbije za iznos od oko 150.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

