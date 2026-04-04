Belgijski ovčar iz salcburške policije po imenu „Bandit“ pre dva dana uspešno je pohvatao bandu lopova iz Srbije, koja je danima krala bicikle po Salcburgu.

Naime, šestočlana banda iz Srbije poslednjih par dana je primećena kako krade bicikle. Zabrinuti građanin prijavio je policiji u sredu, nakon što je pao mrak, da grupa muškaraca nedaleko od parka Baron-Švarc utovaruje bicikle u kombi. Inače, reč je o grupi lopova koja je i ranije bila aktivna na ovom području.

Na licu mesta policajci su uspeli da zaustave petoricu osumnjičenih. Međutim, bila im je neophodna dodatna pomoć jer je šesti Srbin pobegao. Kriminalac, međutim, nije računao na policijskog psa „Bandita“.

Vodič pasa Gernot Šadner stigao je sa svojim službenim psom „Bandit“ za nekoliko minuta. Pas je brzo u kombiju Srba „uhvatio“ miris odbeglog lopova i započeo poteru.

„Čovek je pobegao kroz šiblje i pritom izgubio kačket. To je dodatno pomoglo ‘Banditu’“, rekao je Šadner za „Krone“.

Policajci su pre toga bezuspešno pretraživali bašte i prilaze u okolini. Belgijski ovčar, međutim, nije odustajao – i reagovao je. Begunac se sakrio u bašti jedne porodične kuće iza zida.

Da nije bilo „Banditovog“ nosa, sve bi bilo uzaludno, jer je mrak već uveliko pao i ništa se nije videlo. Nakon obavljenog posla pas je kao nagradu dobio svoju omiljenu igračku.

„Za doručak sledećeg jutra dobio je još i svoju omiljenu poslasticu“, kaže njegov vodič kroz smeh.