Hronika
MUŠKARAC PAO S MOSTA U DUNAV KOD SMEDEREVA: Spasilački tim ga bezbedno izvukao iz reke
Slušaj vest
Jedan muškarac pao je večeras s mosta u reku Dunav kod Smedereva.
Na sreću, on je spasen.
Specijalistički tim za spasavanje i rad na vodi, uz pomoć dve barže, izveo je operaciju i obezbedio bezbedan izlazak osobe iz reke.
Trenutno nema informacija o njegovom zdravstvenom stanju, a sumnja se da je reč o samoubistvu.
SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".
Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja
Kurir.rs/Republika
1 · Reaguj
Komentariši