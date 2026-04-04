Jedan muškarac pao je večeras s mosta u reku Dunav kod Smedereva.

Na sreću, on je spasen.

Specijalistički tim za spasavanje i rad na vodi, uz pomoć dve barže, izveo je operaciju i obezbedio bezbedan izlazak osobe iz reke.

Trenutno nema informacija o njegovom zdravstvenom stanju, a sumnja se da je reč o samoubistvu.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja

