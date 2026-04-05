PUCNJAVA U KAFIĆU U VIŠNJIČKOJ BANJI! Ispaljeno više hitaca - evo šta se desilo (VIDEO)
U subotu uveče Višnjičkom banjom odjeknulo je više hitaca, prenosi Instagram stranica "Serbia live Beograd".
Kako se navodi u objavi, do pucnjave je došlo u kafiću u Višnjičkoj banji, na Slanačkom putu.
Ispaljeno je više hitaca, prema navodima, više od deset.
Kako se nezvanično saznaje, reč je o slavlju povodom rođenja deteta.
Na licu mesta nalazi se više patrola interventne policije, odnosno više od deset policijskih vozila i nekoliko desetina policajaca.
