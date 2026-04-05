U subotu uveče Višnjičkom banjom odjeknulo je više hitaca, prenosi Instagram stranica "Serbia live Beograd".

Kako se navodi u objavi, do pucnjave je došlo u kafiću u Višnjičkoj banji, na Slanačkom putu.

Ispaljeno je više hitaca, prema navodima, više od deset.

Kako se nezvanično saznaje, reč je o slavlju povodom rođenja deteta.

Na licu mesta nalazi se više patrola interventne policije, odnosno više od deset policijskih vozila i nekoliko desetina policajaca.

