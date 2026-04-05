SAZNAJEMO! OPSADNO STANJE KOD KANJIŽE: Uočene jake snage policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila! Blokirani putevi, čuju se i helikopteri
Prema prvim i nepotvrđenim informacijama na teritoriji opštine Kanjiža u blizini sela Trešnjevac uočene su jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.
Pripadnici policije i vojske blokirali su više putnih pravaca u opštini Kanjiža.
Kako saznajemo, blokirani su putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjić, kao i putni pravac od sela Vojvoda Zimonjić ka selu Velebit, a u vazduhu se čuju i helikopteri.
Policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac - Vojvoda Zimonjić kao i na putnom pravcu ka selu Velebit.
Pretres se vrši kombinovano sa zemlje uz kontorolu i koordinaciju iz vazduha.
