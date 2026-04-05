KURIR SAZNAJE! EVO ZAŠTO VOJSKA I POLICIJA BLOKIRAJU PUTEVE U KANJIŽI: Pogledajte prve snimke sa terena, helikopteri u vazduhu (VIDEO)
Kako saznaje Kurir, po odobrenju VJT u Subotici Pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angazovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po zivote građana i delove vitalne infrastrukturne objekte u tom delu Republike Srbije.
Podsećamo, na teritoriji opštine Kanjiža u blizini sela Trešnjevac uočene su jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.
Pripadnici policije i vojske blokirali su više putnih pravaca u opštini Kanjiža.
Blokirani su putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjić, kao i putni pravac od sela Vojvoda Zimonjić ka selu Velebit, a u vazduhu se čuju i helikopteri.
Policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac - Vojvoda Zimonjić kao i na putnom pravcu ka selu Velebit.
Pretres se vrši kombinovano sa zemlje uz kontorolu i koordinaciju iz vazduha.