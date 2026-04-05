Zbog bezbednosti građana i gasne infrastrukture, pripadnici UKP i vojne policije prilaze predmetima kako bi ih ispitali.

Na terenu kod Kanjiže angažovani su i dronovi, termovizijske kamere, na licu mesta su i psi tragači.

Kanjiža - Pogledajte operaciju Vojske i policije

Kako saznaje Kurir, po odobrenju VJT u Subotici Pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angazovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po zivote građana i delove vitalne infrastrukturne objekte u tom delu Republike Srbije.

Pripadnici policije i vojske blokirali su više putnih pravaca u opštini Kanjiža.

Helikopter nadleće Kanjižu

Blokirani su putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjić, kao i putni pravac od sela Vojvoda Zimonjić ka selu Velebit, a u vazduhu se čuju i helikopteri.

Jake snage policije i vojske Srbije u Kanjiži

Policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac - Vojvoda Zimonjić kao i na putnom pravcu ka selu Velebit.