PRONAĐENI SUMNJIVI PREDMETI KOD GASOVODA U KANJIŽI! Pripadnici Vojne policije i UKP okružili područje, novi detalji VELIKE AKCIJE na severu (FOTO)
Zbog bezbednosti građana i gasne infrastrukture, pripadnici UKP i vojne policije prilaze predmetima kako bi ih ispitali.
Na terenu kod Kanjiže angažovani su i dronovi, termovizijske kamere, na licu mesta su i psi tragači.
Kako saznaje Kurir, po odobrenju VJT u Subotici Pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angazovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po zivote građana i delove vitalne infrastrukturne objekte u tom delu Republike Srbije.
Pripadnici policije i vojske blokirali su više putnih pravaca u opštini Kanjiža.
Blokirani su putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjić, kao i putni pravac od sela Vojvoda Zimonjić ka selu Velebit, a u vazduhu se čuju i helikopteri.
Policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac - Vojvoda Zimonjić kao i na putnom pravcu ka selu Velebit.
Pretres se vrši kombinovano sa zemlje uz kontorolu i koordinaciju iz vazduha.