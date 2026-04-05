Muškarac P.P. (24) pucao je iz signalnog pištolja i ispalio metak u vazduh.

Oružje je poslato na veštačenje.

Naime, sinoć oko 23 sata, na Slanačkom putu, došlo je do pucnjave u kafiću tokom proslave rođena deteta, pa je policija hitno reagovala.

Prema nezvanično dobijenim informacijama, do pucnjave je došlo kada je muškarac P.P. (24) slavio rođenje deteta, pa pucao iz signalnog pištolja i metak ispalio u vazduh.

Po odluci Prvog osnovnog tužilaštva muškarcu je oduzet pištolj, koji je potom poslat na veštačenje. Muškarac koji je pucao pre ovoga nije privođen, a sada će morati da se javi policiji.

Kurir.rs/Telegraf

