Slušaj vest

U Obrenovcu se sinoć dogodila teška saobraćajna nesreća.

Dva putnička vozila direktno su se sudarila. U pitanju su automobili marki "reno megan" i "ford fijesta".

U udesu su povređena oba vozača, jedan putnik i dvoje maloletnika, uzrasta 10 i 4 godine.

Vozači i putnik su hitno prevezeni u Urgentni centar, a dvoje maloletne dece na Univerzitetsku dečju kliniku "Tiršova".

Za sada nije poznat uzrok nesreće, kao ni stanje povređenih.

Kurir.rs/Telegraf

