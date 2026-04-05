U Obrenovcu je došlo do direktnog sudara dva automobila
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U OBRENOVCU: Pet osoba povređeno, među njima i dvoje dece!
U Obrenovcu se sinoć dogodila teška saobraćajna nesreća.
Dva putnička vozila direktno su se sudarila. U pitanju su automobili marki "reno megan" i "ford fijesta".
U udesu su povređena oba vozača, jedan putnik i dvoje maloletnika, uzrasta 10 i 4 godine.
Vozači i putnik su hitno prevezeni u Urgentni centar, a dvoje maloletne dece na Univerzitetsku dečju kliniku "Tiršova".
Za sada nije poznat uzrok nesreće, kao ni stanje povređenih.
Kurir.rs/Telegraf
