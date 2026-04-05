Smrt Milana Stokovića (26) iz Zemuna obavijena je velom misterije, a osim činjenice da je mladić likvidiran "po receptu" najsurovijih kriminalnih klanova - Belivukovog i vračarskog, malo šta se zna o pozadini ovog brutalnog zločina.

Stoković je, podsetimo, otet u oktobru 2025. i njegov nestanak bio je prijavljen. O njemu se ništa nije znalo sve do 18. marta kada je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo da su uhapšeni A.N. (27) i N.K. (33), pripadnici organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Milana Stokovića u oktobru prošle godine kod Požarevca, ali i Živka Bakića, jednog od vođa balkanskog kartela, u januaru 2026. u Sopotu.

- Sumnja se da je mladić otet i odveden na tajnu lokaciju, gde je mučen i na kraju ubijen. Plan pripadnika klana bio je da se "otarase" tela, pa su za to nabavili 24 litara sone kiseline i 50 kilograma kreča i iskopali su raku u ataru sela kod Požarevca. Međutim, policija je 19. oktobra 2025. zatekla dvojicu osumnjičenih pripadnika klana, N.Ž. i M.S. kako kopaju "grob" i oni su tada uhapšeni, ali je istraga nastavljena. Daljim radom, došlo se do podataka da je telo ubijenog Stokovića spaljeno, pošto je plan, da se posmrtni ostaci unište u rupi zalivanjem krečom i kiselinom, propao - podseća izvor.

Posmrtni ostaci Milana Stokovića predati su porodici i prekjuče je organizovana sahrana na Novom bežanijskom groblju, a već nekoliko dana u jednim dnevnim novinama pojavljuju se misteriozne čitulje za Zemunca. Tako u jednoj od njih, postpisanoj sa "tvoji jedini prijatelji" piše:

- Milanče, ubiše te dušmani ni krivog ni dužnog, nikoga nisi ubio ni ruke uprljao nisi... Prolazi nam vreme, ali ne i sećanje na tebe. Nedostaje nam tvoja hrabrost i tvoj smeh, sa ponosom ćemo te pamtiti i čuvati od zaborava. I dalje sve ovo deluje kao jedan košmar. Tuga je pregolema, a rane nikada neće zarasti. Neko broji pare, neko broji dane, dok budan čekam svitanje i dalje čekam da vratiš se.

U drugoj čitulji, koja je potpisana sa "večno ožalošćena drugarica", navodi se "da je Milan Stoković bio veliki čovek i legenda".

- Teško je pronaći prave reči u momentima tuge i bola. Uvek si mi pričao da ćeš me progoniti ako se desi da te više nema, a ja večito proverama da ti se šta ne desi kad se na telefon ne javiš, nadam se da će zaista to tako biti i da ću te u kom god obliku nekada ponovo sresti. Hvala ti na svakoj uspomeni, trenutku i savetu, veliki si čovek bio, tačnije i dalje si, ne stavljam legende u prošlo vreme, jer ne kao takve zaista nikada ne umiru - napisala je Stokovićeva prijateljica.

Već viđeno

Sagovornik Kurira podseća da u ratu kriminalnih klanova nije novina da se u čituljama supranicima šalju skrivene poruke.

- Odavno je uspostavljen "trend" da se kroz čitulje najavljue osveta, šalje poruka ili upućuje na mogućeg počinioca... Način na koji je mladić iz Zemuna ubijen govori da je nastradao u obračunu klanova, pa tako ni ne čude ove misteriozne čitulje - dodaje izvor.