Slušaj vest

Slučaj silovanja taksistkinje (27) u Nišu, za koji se sumnjiči Milan S. (37), povratnik iz Merošine, ponovo je otvorio pitanje "da li je serijskim silovateljima, naročito onima koji su ponavljali krivično delo, mesto na slobodi nakon što odsluže svoju kaznu?".

- Večito pitanje je da li zatvor prevaspitava, a nažalost, svedoci smo da veliki procenat ljudi koji su robijali zbog silovanja, pokušaja silovanja ili seksualnog uznemiravanja, po isteku zatvorske kazne ponovi krivično delo. Praksa je pokazala da za silovatelje ne postoji lek i da većina njih po izlasku na slobodu nađe novu žrtvu - kaže sagovornik Kurira i podseća da je u prošlosti više puta bilo incijativa i predloga koji bi povratnike "stavili pod kontrolu".

Foto: Privatna arhiva

Tako se pominjalo uvođenje hemijske kastracije, javnog registra pedofila, ali i pooštravanje kaznene politike. Mišljenja stručnjaka o tome koja bi mera dala najbolji efekat su podeljena, ali se svi na kraju slažu da sudovi moraju biti maksimalno strogi prema njima. Takođe, mnogi stručnjaci su mišljenja da bi učinioci krivičnih dela protiv polnih sloboda po isteku zatvorske kazne morali imati posebne mere, kao što su obavezno javljanje policiji, zatim obavezna prijava promene prebivališta, boravišta ili radnog mesta, obavezno posećivanje profesionalnih savetovališta ili ustanova, kao i obavezna prijava odlaska u inostranstvo.

- Možda bi sudovi, kada izreknu zatvorsku kaznu silovatelju, trebalo da izreknu i obaveznu meru nadzora, odnosno praćenja počinioca nakon odslušene kazne od strane nadležne državne institucije - dodaje sagovornik.

Podsetimo, Milan S. iz Merošine već je proveo 11 godina u zatvoru, a između ostalog osuđivan je zbog silovanja i pokušaja silovanja. Najnovije krivično delo počinio je u noći između 31. marta i 1. aprila kada je pretukao, opljačkao i obljubio taksistkinju.

Ninoslav Jovanović, Malčanski berberin

1/6 Vidi galeriju Ninoslav Jovanović Foto: čitalac Kurira, MUP Srbije

Ninoslav Jovanović, monstrum iz niškog sela Malča je prva osoba koja je osuđena na kaznu doživotnog zatvora nakon što je ona uvedena u Srbiji 2019. godine. Više puta je bio osuđivan zbog silovanja žena i devojčica, a nadimak Malčanski berberin je dobio po tome što je svoje žrtve šišao.

Krivična dela počeo je da vrši još 1990. Uprkos dugogodišnjim zatvorskim kaznama, nakon svakog izlaska na slobodu ponavljao je delo.

Poslednji zločin počinio je u decembru 2019. kada je oteo devojčicu, tada staru 12 godina. Danima je vodio sa sobom i krio je po selima u okolini Niša i Svrljaga. Devojčica je na posletku pronađena živa, a Jovanović je uhapšen.

Viši sud u Nišu ga je 2021. proglasio krivim za otmicu i silovanje i osudio ga na doživotni zatvor.

Umro je 2022. u požejevačkoj Zabli.

Igor Milošević

Igor Milošević, višestruko osuđivani serijski silovatelj iz Beograda poznat je po brojnim seksualnim napadima i nasilnim krivičnim delima počinjenim tokom devedesetih i dvehiljaditih godina. Njegova kriminalna prošlost ledi krv u žilama, a sa zločinima je počeo još kao maloletnik.

1/5 Vidi galeriju Igor Milošević Foto: printscreen/društvene mreže, Instagram/Serbia live

Važi za jednog od najozloglašenijih povratnika u Srbiji, naročito zbog toga što je svoje žrtve birao nasumično, uglavnom su to bile radnice u buticima, salonima, radnjama. Poslednji put je završio u zatvoru prošle godine, i to samo mesec dana nakon što je izašao iz zatvora, zbog napada na dve žene u centru Beograda.

Najpre je napao radnicu u fotografskoj radnji, a potom i radnicu u jednom frizerskom salonu. Prvi osnovni sud ga je u septembru 2025. godine osudio na 14 godina i 10 meseci zatvora zbog krivičnog dela razbojništvo i krivičnog dela prinuda.

Saša Mega

Foto: Screenshot

Ovaj Beograđanin jedan je od najmonstruoznijih Srba. Osuđen je na 20 godina zatvora u julu 2012. godine zbog četiri silovanja i jednog pokušaja silovanja, koja je počinio tokom 2009. godine.

Osuđen je da je seksualno zlostavljao dve devojke u Deligradskoj i Hercegovačkoj ulici kod autobuske stanice, zatim ženu na Dorćolu i jednu na Novom Beogradu. Priznao je i da je 19. decembra te godine, u naselju Braće Jerković, napao jednu devojku, ali da ga je u toj nameri osujetio slučajni prolaznik.

Tokom napada na žrtve bio je pod dejstvom alkohola i narkotika, a nesrećnim ženama je stavljao i nož pod grlo. Po izricanju presude navodno je najavio "da će da se ubije u zatvoru, jer zna šta ga tamo čeka".

Kaznu i dalje služi, i to u najčuvenijem zatvoru u Srbiji.

Radonja Ćirković

Foto: Mup

Višestruki silovatelj iz Novog Pazara uhapšen je poslednji put u decembru 2024. godine zbog polnog uznemiravanja, iako je zbog istog dela robijao 12 godina i kaznu odslužio četiri meseca pre ponovnog hapšenja.

Ovoga puta, Ćirković se skidao u parku u gradu i kupao se na gradskoj česmi, zbog čega su građani bili uznemireni, a imajući u vidu njegovu kriminalnu prošlost, nadležni su brzo reagovali.

Ovaj Novopazarac ima dosije krcat krivičnim delima protiv polnih sloboda. Prvi put je osuđivan davne 1985, a iza rešetaka je proveo ukupno 34 godine života. Ono što je posebno jezivo jeste činjenica da je Novopazarac svaki put kada bi se našao na slobodi počinio novo krivično delo, što ga čini opasnim predatorom.

Dejan Gojković

Žene u strahu nakon vesti da je serijski silovatelj sa Mostarske petlje na slobodi

Dejan Gojković, Bivši vojni policajac iz Bele Crkve i jedan od najopasnijih beogradskih silovatelja, koji je svoje žrtve presretao na Mostarskoj petlji, izašao je na slobodu 26. novembra prošle godine, nakon što mu je istekla kazna od 12 godina zatvora na koju je bio osuđen za silovanje i pokušaj silovanja.

U vreme izvršenja krivičnog dela imao je 36 godina, a bio je optužen za četiri silovanja i tri pokušaja silovanja na Mostarskoj petlji u Beogradu između 2010. i 2013. godine. Mete su mu bile sve žene, bez obzira na godine, te je među žrtvama bilo i maloletnica.

Gojković je uvek radio isto – dočekivao je žene na autobuskom stajalištu, pratio ih do mračnog stepeništa ili prolaza. Uvek je prilikom napada imao nož koji bi pokazao žrtvi.

Goran Ilić

Foto: Kurir štampano

Goran Ilić prvi je silovatelj koji je dobio maksimalnu kaznu zatvora u našoj zemlji, 40 godina, nakon što je u to vreme bila ukinuta smrtna kazna. Tada je osuđen za brutalno ubistvo devojčice iz komšiluka, Dušice Ilić, (15), a nakon usmrćivanja ju je i silovao.

Još kao maloletnik bio je sklon kriminalu, zbog čega je završio u vaspitno-popravnom domu u Kruševcu. Međutim, prvi težak zločin počinio je 1984. godine tokom odsustva. Na Avali je ubio ženu, majku dvoje dece, a potom nad njenim telom izvršio seksualno nasilje, i to više puta. Za taj zločin osuđen je na 15 godina zatvora. Uprkos brutalnosti dela, to je tada bila maksimalna kazna za ubistvo.