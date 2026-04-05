Nikoli Drecunu (33), odbeglom pripadniku kavačkog klana, sudi se u podgoričkom Višem sudu zbog ubistva Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića, a poslednje ročište u tom postuku održano je u petak.

Drecunu se sudi u odsustvu, budući da je u bekstvu i da je za njim raspisana Interpolova poternica. Na suđenju u petak pročitan je iskaz Tanasija Tasa Jovanovića sa Cetinja, koji je prilikom ubistva Roganovića i Kaluđerovića 2024. na Cetinju bio teško ranjen, a u kom navodno tvrdi da je upravo on bio meta, kao i da je za njegovu glavu bilo spremljeno 350.000 evra.

Nikola Drecun Foto: Printscreen/Interpol

Zbog održanog suđenja, Drecun je ponovo u centru medijskog interesovanja, a njegovo se ime u proteklih mesec dana mnogo puta pominjalo se u javnosti, naročito nakon što su procurile informacije da je imao aferu sa Mirjanom Pajković, bivšom funkcionerkom Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori.

Navodni eksplicitni snimci ovog "kavčanina" i Mirjane Pajković pojavili su se u javnosti, a bivša crnogorska funkcionerka je zbog toga bila i saslušavana u policiji.

- Podgorička policija uzela je 6. marta izjavu od doskorašnje funkcionerke Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore i o tome obavestila Osnovno državno tužilaštvo. Predmet je u radu - rečeno je tada nezvanično iz crnogorske policije.

Pajkovićeva je, kako su izveštavali mediji, negirala na saslušanju u policiji da je imala kontakt sa odbeglim pripadnikom kriminalnog kavačkog klana, optuženim za dvostruko ubistvo, postavljanjem eksplozivne napra na drvo, u junu 2024. godine na Cetinju.

Inače, u kriminalnom dosijeu Nikole Drecuna, pored dvostrukog ubistva na Cetinju, upisana su i druga teška krivična dela. Tako je Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo optužnicu protiv njega i još jedne osobe zbog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića, koje se dogodilo krajem septembra 2025. na Cetinju. Dakle, kako proizilazi iz optužnice, dok ga je policija tražila, Drecun je osumnjičen da je počinio novo dvostruko ubistvo.

O Drecunu se pisalo i 2023. godine, kao žrtvi policijske torture. Naime, navodno je ekipa prljavih policajaca u Crnoj Gori mučila Drecun, a on je bio primoran da proguta žilet kako ne bi progovorio. Detalje o tome pročitajte OVDE.

"Zna se ko je njima šef"

Taso Jovanović je pred tužiteljkom Dankom Ivanović Đerić ispričao da je informaciju o pripremi ubistva dobio od ljudi iz šireg društva optuženog Nikole Drecuna.

Kazao je da mu je tada rečeno da je za njegovu likvidaciju spremno 350.000 evra, ali nije želeo da otkrije ni ime navodnog nalogodavca ni identitet osobe koja mu je to saopštila, navodeći da u policiju i tužilaštvo nema dovoljno poverenja i da je obećao izvoru da ga neće odati.

- Nikada nisam imao grku reč sa Drecunom, niti sa ljudima sa kojima se on druži. Drecun se družio stalno sa Igorom Mašanovićem i Vukanom Vujačićem. Njih trojicu nisam video deset godina i o ovom njihovom druženju čuo sam samo preko informatora. To su momci sa kojima sam bio u korektnim odnosima dok su oni boravili na Cetinju, pre nego što su počeli da beže zbog ubistava i tih njihovih radnji koje su obavljali. Ne teretim ih ništa jer se zna ko je njima šef. Ne mogu reći ko je njima šef, jer znam da se za njega ne mogu naći dokazi. Taj sigurno ima alibi i on će reći da je u vreme ubistva sedeo na nekom određenom mestu pod kamerama i ništa se neće moći - kazao je Jovanović u istrazi.

Roganović i Jovanović Foto: Printskrin/Instagram

Smatra da je Nikola Drecun imao ulogu u praćenju njegovog kretanja i dojavljivanju gde se nalazi. Naveo je da je imao saznanja da su se Drecun i ljudi iz ekipe kretali i čekali pored teretane ili lokala "Tag". Neki od tih momaka, čija imena nije hteo da kaže, bili su primećeni u lokalu preko puta lokala "Tag" i, kako mu je preneseno, posmatrali su drvo u blizini. Do bombaškog napada nije slutio zbog čega su gledali u drvo, ali mu je posle svega sve bilo jasno. Kazao je i da tada nije znao na koji način će napad biti izveden, jer je dobio informaciju da planiraju da ga upucaju, a ne da ga ubiju eksplozivom.

Uveren je da je bio meta on, a da je pokojni Roganović možda, takođe, bio potencijalna meta. Po njegovoj oceni, Petar Kaluđerović bio je nedužna žrtva.

- On je radio kao obezbeđenje Draganu Roganoviću i to zadnjih godinu dana za platu i on nema nikakve veze sa svim ovim - kazao je Jovanović u istrazi.

Opisujući jutro kada je napadnut, Jovanović je ispričao da je tog dana blindiranim vozilom došao po Roganovića, kojeg je dovezao ispred teretane u Sportskom centru. Tamo su ih, kako je rekao, čekali Petar Kaluđerović, Mihailo Borozan i Vlado Vulićević, kako bi pomogli Roganoviću da izađe iz auta.

- Slučajno sam spazio ovog Vulićevića jer sam mu rekao da uzme neke tablete za trening koje sam mu dao da ih ponese u svoj auto - naveo je.

Opisao eksploziju

Pošto je zatvorio gepek vozila, odjeknula je eksplozija. Od siline detonacije, kako je kazao, pao je iza vozila i video da mu „visi noga“. Roganovića nakon eksplozije nije video, dok je Kaluđerovića zatekao pored sebe, nepomičnog, izgledalo mu je kao da je zaspao. Naveo je i da mu je Vulićević prišao i rekao da ga vode u bolnicu jer obilno krvari.

U iskazu se osvrnuo i na ranije informacije o ugroženoj bezbednosti, navodeći da mu je policija nekoliko dana pre eksplozije oduzela blindirano vozilo, nakon čega je o pretnjama razgovarao sa službenicima cetinjske policije. Tvrdi da im tada nije saopštio sve što zna, ali da smatra da je policiji bilo poznato da mu preti opasnost.

Govoreći o mogućim motivima, Jovanović nije precizno optužio konkretne osobe, ali je rekao da pretpostavlja da iza svega stoji neko ko ima motiv da ga ukloni, koga je opisao kao starijeg čoveka povezanog sa kriminalom i, kako tvrdi, zaštićenog u određenim strukturama.