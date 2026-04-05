Na relaciji Subotica-Beograd došlo je do železničke nesreće, ali srećom, putnici nisu povređeni. Saobraćaj je privremeno obustavljen.
Nezgoda
VOZ IZLETEO IZ ŠINA KOD LOVĆENCA: Železnički saobraćaj bio obustavljen, poznato šta je sa putnicima!
Na relaciji Subotica-Beograd dogodila se železnička nesreća u kojoj se voz izleteo iz šina.
Voz je, prema prvim informacijama, delimično iskliznuo iz šina.
U vagonima su se u trenutku nesreće nalazili putnici, ali na sreću, niko nije povređen.
Ipak, put nije mogao biti nastavljen, te su putnici napustili voz nakon incidenta.
"Srbijavoz" je u 09.48 časova na svom sajtu obavestio korisnike usluga da je od 09.27 časova – usled iskliznuća voza na delu subotičke pruge Lovćenac-Mali Iđoš – došlo do privremenog prekida saobraćaja vozova.
