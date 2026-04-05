Na relaciji Subotica-Beograd dogodila se železnička nesreća u kojoj se voz izleteo iz šina.

Voz je, prema prvim informacijama, delimično iskliznuo iz šina.

U vagonima su se u trenutku nesreće nalazili putnici, ali na sreću, niko nije povređen.

Ipak, put nije mogao biti nastavljen, te su putnici napustili voz nakon incidenta.

"Srbijavoz" je u 09.48 časova na svom sajtu obavestio korisnike usluga da je od 09.27 časova – usled iskliznuća voza na delu subotičke pruge Lovćenac-Mali Iđoš – došlo do privremenog prekida saobraćaja vozova.

