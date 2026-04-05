Službenici Mobilne jedinice Regionalnog centra bezbednosti granične policije “Sever” su zajedno sa službenicima Stanice granične policije Rožaje, postupali po operativnim saznanjima da se iz pravca Rožaja kreće putničko motorno vozilo marke BMW srpskih registarskih oznaka, u kojem se nalazi veća količina tekstilne robe koju je lice koje upravlja vozilom prethodno nezakonito prenelo preko granice.

- Nakon što je vozilo uočeno i vozaču izdata naredba da se zaustavi, isti je to odbio - promenio pravac kretanja ka Rožajama, a nakon toga i ka Beranama, gde ga je policija sustigla, međutim, on se ponovo nije zaustavio na znak stop izdat od strane policijskih službenika, krećući se velikom brzinom u pravcu policijskog službenika koji je izdao ovu naredbu, primoravajući ga da se povuče sa magistralnog puta - saopšteno je iz UP.

Pronađena roba Foto: Uprava policija Crne Gore

Sa događajem su odmah upoznati i policijski službenici Odeljenja bezbednosti Berane, čija je Interventna jedinica ovo vozilo locirala i zatekla lice I.Š. kako izbacuje robu u garažni prostor vlasništvo M.A. u Beranama.

Izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi M.A., kada je u gore pomenutom garažnom prostoru pronađeno preko 400 pari obuće, ukupne vrednosti oko 21.800 evra.

U drugoj garaži, takođe vlasništvo M.A., pronađeno je skoro 300 pari patika, vrednosti oko 13.800 evra.