Toplica Marković (42) iz sela Krušar kod Ćuprije na Uskrs ubio je svoju bivšu devojku Ivanu Stojković (25) i njenu najbolju drugaricu Biljanu Obradović (18).

Meštani sela kažu da se i dalje sećaju krvavog Uskrsa, patnje i boli kada su dve devojke početkom aprila 2010. godine nađene mrtve u šumi kod šljunkare u mestu Ada. Marković je za ovo ubistvo osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina robije. Zločin je priznao, uz reči da je "bio razočaran što ga je Ivana ostavila", a naveo je i da je "Biljana kriva za sve".

- Ivana i Toplica su bili u vezi od njene 15 godine, ali su se stvari promenile kada je ona upisala Stomatološki fakultet u Beogradu. Marković je ostao u selu i radio u lokalnoj šljunkari i jedina ambicija bila mu je da oženi Ivanu - kažu meštani Krušara za Kurir, prisećajući se tog krvavog Uskrsa od pre 16 godina.

Žitelji se, kako kažu, svakog Vaskrsa prisete jezivog zločina, a i danas pamte da je "problem" između Toplice i devojaka nastao kada je navodno Biljana svojoj drugarici pokazala fotografiju na kojoj je on sa drugim devojkama.

- Ivanu je to pogodilo i udaljila se od njega, a zatim i raskinula. Toplica je to veoma teško podneo, ali se i dalje nadao da će se ona predomisliti. Sumnjao je da je upravo Biljana ta koja je napravila razdor među njima - kažu žitelji sela i nastavljaju priču sa gorčinom u glasu:

- Toplica je zločin planirao. Pratio ih je i priča se da je tada kupio verenički prsten i odlučio da zaprosi Ivanu. Međutim, on je smislio i plan ukoliko ga ona odbije - ubiće ih obe!

Nažalost, tako je i bilo. Toplica je noć pred Uskrs bio u susednom selu sa prijateljima, dok su devojke bile u Jagodini.

- Ivana je vozila očeva kola i negde oko četri sata ujutu krenule su kući. Tada su u centru sela videle Toplicu, koji im je tražio da ga odvezu na posao, što su one i uradile - prisećaju se meštani.

Toplica je, prema njihovom sećanju, kad su se parkirali izvadio prsten i zaprosio Ivanu koja ga je odbila. Bez razmišljanja je uzeo pištolj, koji je prethodno ukrao od oca i pucao joj u potiljak, jer je sedeo na zadnjem sedištu. Nesrećna Biljana koja je sedela na mestu suvozača uspela je da istrči iz kola, ali je Toplica sustigao i ranio u butinu. Biljana je počela da vrišti i zapomaže, ali Toplica joj je pucao u glavu.

- Nakon ubistva otišao je kući peške. Samo nekoliko sati nakon zločina, Toplica se ponašao kao da se ništa nije desilo. Bio je kod komšije i čestitao mu Uskrs vidno rapoložen - kažu komšije:

- S druge strane, porodice nesrećnih devojka prijavile su njihov nestanak policiji. Tela je našao čovek koji kod šljunkare ima vikendicu. Video je kola marke "honda" i u njemu ubijenu Ivanu za volanom, a samo nekoliko metara od nje u lokvi krvi u šumi ležala je Biljana.

- Scene su bile jezive! Preseo nam je i Uskrs i praznik i sve što smo spremili. Policija na sve strane, skupili se meštani, devojke leže ubijene u šumi, a njihove porodice žele makar da ih vide. Plaču, kukaju, kidaju se iz ruku rodbine i policije, kako bi videli svoje ćerke i sestre - navodi za Kurir sagovornik i dodaje da su na mestu zločina nađene čaure koje su dovele do Toplice Markovića.

Nesrećne devojke na večni počinak ispratilo više od 2.000 ljudi, a Biljana je sahranjena u maturskoj haljini.

Učestvovao u potrazi za ubicom

Dok je trajala opsežna potraga za ubicom devojaka, prema rečima meštana sela, niko nije sumnjao da je Toplica počinio zločin.

- Sve vreme je učestvovao u potrazi, raspitivao se i delovao zabrinuto, a opet hladno. Nakon nađenih čaura ustanovljeno je da je njegov otac ima taj kalibar. Pretresom kuće pištolj je nađen u dimnjaku, a on je u džepu imao oprugu - podseća sagovornik.

- Svi su bili van sebe kada su shvati da je on presudio devojkama. Niko nije sumnjao u njega, a najmanje porodice.

Tugovao za devojkom na društvenim mrežama

Kada se saznalo da su devojke ubijene Toplica Marković je na svom Fejsbuk profilu oprostio od svoje bivše devojke. Ubica je nakon zločina žalio za bivšom devojkom kojoj je brutalno presudio.

- Ko god je proveo i minut s Ivanom u društvu zna koliki je ovo gubitak. Živećeš večno u našim srcima. Nadam se da si sada na nekom lepšem i sigurnijem mestu - napisao je na dan Uskrsa Marković.

Ivanin brat za Kurir

Ivan Stojković, brat ubijene Ivane rekao je za Kurir da ne želi mnogo da priča o zločinu koji je Toplica Marković počinio.