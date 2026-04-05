Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zvezdara, uz asistenciju Interventne jedinice 92 i Nacionalnog tima za ilegalne laboratorije, otkrili su i izveli složenu akciju deaktiviranja dve ilegalne laboratorije za proizvodnju marihuane, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili I. A. (31) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je, uz upotrebu zaštitne i taktičko-tehničke opreme, u dva stana na Zvezdari, pronašla dve ilegalne sofisticirane laboratorije za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima, sa metalnim generatorima ugljen-dioksida pod pritiskom.

Pronađeno je ukupno 350 biljaka u fazi vegetacije i u završnoj fazi razvitka i cvetanja, kao i oko 160 ubranih biljaka kanabisa sa cvetovima koje su se sušile i spremale za dalju distribuciju težine oko 30 kilograma.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.