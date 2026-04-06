Slušaj vest

Život narko-bosa Zorana Jakšića (66), koji je u julu prošle godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Peruu, a sahranjen krajem marta u rodnom selu kod Zrenjanina, ličio je na pravu krimi-seriju!

Jakšić je bio poznat po nadimku "ćovek sa 1.000 lica" zbog toga što je imao najmanje 40 lažnih identiteta uz pomoć kojih je nesmetano prelazio granice, iako je bio na poternicama. U "beli svet" se otisnuo iz Žitišta pre mnogo godina, a njegova komšinica je ranije za Kurir otkrila da mu je novac za odlazak u inostranstvo dala jedna poznata pevačica.

1/5 Vidi galeriju Zoran Jakšić Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- Naš Zoran, naš lepotan! Bio je prvi momak u selu, a vidite kako je završio... Zoran je išao u osnovnu školu u Žitištu, a zatim je otišao u Zrenjanin gde je završio Poljoprivrednu školu. Bio je odličan đak. Da vam ne pričam, prvi u svemu - fubal, odbojka. Devojke su ga jurile, bio je fatalan. Čak mu je i odlazak u inostranstvo platila poznata pevačica koja je već 30 godina u vrhu srpske estrade, a s kojom se Zoran zabavljao u mladosti. Imao je on i neku manekenku Slađu i sa njom je dobio ćerku koja sada ima 22 godine i studira i živi u inostranstvu. Oni su se razišli, svako na svoju stranu. Čitali ste i sami kakav život je kasnije vodio - irpičala je meštanka Žitišta nakon saznanja da je Jakšić preminuo u zatvoru.

Zoran Jakšić, koji je bio jedan od vođa balkanskog kartela, ali i zloglasnog klana Amerika, pažnju je privlačio i u Južnoj Americi. Tako su mediji iz Latinske Amerike ranije pisali da je njegovom hapšenju 2016. godine doprineo upravo njegov neobičan izgled. Kako su pisali, tamošnja policija Srbina je vodila pod šifrom "visoki čovek".

- Uhapšen je 2016. u spektakularnoj akciji peruanske policije pod nazivom „Lastavica“, a zatim osuđen na 25 godina zatvora zbog šverca kokaina. Srbin je uhvaćen, između ostalog, i zbog svoje visine i neobičnog stila oblačenja. Imao je skoro dva metra, bio ćelav i znatno je odskakao od okoline u ovoj južnoameričkoj zemlji. Prilikom hapšenja 17. jula 2016. Jakšića su sprovodila dva peruanska policajca skoro za glavu niža od njega - podseća izvor.

Početkom 2016. peruanska policija se bavila otkrivanjem lokalnih trgovaca drogom koji su dobili naziv "lastavice", jer su koristili male avione za prevoz kokaina do Brazila, odakle se dalje švercovao brodovima. Policija nije ni slutila da će naleteti na Zorana Jakšića.

Porodična grobnica Jakšića u Žitištu

- Nismo imali pojma da je umešan tako veliki igrač. On je Liga šampiona - rekao je ranije za medije jedan policajac iz istrage.

Srpski narko-bos je nastavio da privlači pažnju i nakon hapšenja. Sumnjalo se da pošiljkama kokaina rukovodi i iz zatvora, a jednom prilikom u ćeliji ga je posetila novinarka.

- Unutrašnjost ćelije podsećala je na diskoteke iz devedesetih godina, dominirale su crne pločice, beli kožni jastuci i tigrasti dezeni. Jakšiću je novac omogućio da ima sve pogodnosti koje je moguće imati u ovakvoj instituciji - ćeliju s toaletom, najmanje dva mobilna telefona, televizor, knjige - opisala je novinarka kako izgleda Jakšićev život iza rešetaka.

Tokom razgovora s novinarkom, Jakšić je priznao:

- Ovde sve može da se kupi. Imam televiziju. Donose mi svu hranu koju želim. Boca viskija košta 100 dolara, plus mito. A, evo i mog francuskog parfema.

Na spisku Jakšićevih posetilaca u zatvoru isticle su se, kako je ispričala novinarka, elitne prostitutke iz Crne Gore. Uglavnom su mu dolaze po dve i provodile po 16 sati u poseti.

Kako su pisali peruanski mediji, Zoran Jakšić je više puta pokušao da pobegne iz zatvora. Jednom je pokušao da pobegne stražarima prilikom odvođenja kod lekara u bolnicu, a drugi put je otkriveno da je prokopan tunel od zatvora u kom je boravio do jedne privatne kuće.

Dugačak 180 metara, koštao je više od pola miliona dolara

- Utvrđeno je da je tunel bio namenjen za Jakšićevo bekstvo i da je kopanje plaćeno 500.000 dolara. Jakšić je zbog toga bio prebačen u strože čuvani zatvor - podsetio je izvor.

Interesantno je i da je srpska policija prilikom hapšenja pripadnika balkanskog kartela pre nekoliko godina, na imanju Jakšićevog rođaka u Žitištu, pronašla zakopane buriće pune keša. Vladan Soldo (37) sa nadimkom Sova iz Zrenjanina, koji je obuhvaćen optužnicom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal protiv takozvanog balkanskog kartela u dvorištu kuće u Žitištu u belim plastičnim burićima čuvao je 2.794.410 evra, pisao je ranije Kurir. Prema navodima optužnice, on se sumnjiči da je deo kriminalne grupe kojoj je u tri akcije zaplenjeno preko sedam tona kokaina i da je preko njega čuveni "čovek sa 1000 lica" finansirao kupovinu droge. Ispostavilo se da je Soldo Jakšićev sestrić.

1/5 Vidi galeriju Zoran Jakšić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

Tokom istrage o balkanskom kartelu, otkriveno je i da je Jakšić slao pisma iz zatvora u Peruu, ručno pisana.

- Zdravo Dr. Kako si šta ima novo? Dao sam zeleno svetlo. Završi sve što treba. Nisam ništa znao, šta, gde, ko? Puno pozdrava!! (vidi adv. njemu daj poruku) - pisalo je u jednoj poruci poslatoj preko Skaj aplikacije. Tužilaštvo tvrdi da je Dr Žuti na Skaju bio optuženi Petar Milošević preko kog je Jakšić poslao poruku da će poslati novac za kupovinu 70 kilograma kokaina. U drugom pismu, navodno piše da je "cena za posao velika, da neće više da piše nećaku jer on paniči", ali da mu je rekao da donese novac.

Među presretnutnim porukama našla se i ona u kojoj su ostali optuženi navodno komentarisali Jakšića: "Čudan čovek, možda od tolike robije".