U Nišu se jutros oko osam sati dogodila saobraćajna nesreća kada je, na Bulevaru Zorana Đinđića, u naselju Trošarina, gradski autobus udario u autobusku stanicu.

Kako se saznaje, tom prilkom dve osobe su povređene.

- Autobus je izleteo sa kolovoza i udario u autobusko stajalište. Ekipa Hitne pomoći najpre su zbrinula jednu osobu, a potom je stigao poziv za zbrinjavanje još jedne. Oba pacijenta prevezena su u Urgentni centar na dodatnu dijagnostiku, a prema prvom pregledu na terenu ne bi trebalo da imaju teže povrede - rekao je izvor.

Policija je na terenu zbog uviđaja i o udesu je obavešteno nadležno javno tužilaštvo.