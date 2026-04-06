AUTOBUS SE ZAKUCAO U STANICU U NIŠU: Dve osobe povređene, Hitna ih odvezla!
U Nišu se jutros oko osam sati dogodila saobraćajna nesreća kada je, na Bulevaru Zorana Đinđića, u naselju Trošarina, gradski autobus udario u autobusku stanicu.
Kako se saznaje, tom prilkom dve osobe su povređene.
- Autobus je izleteo sa kolovoza i udario u autobusko stajalište. Ekipa Hitne pomoći najpre su zbrinula jednu osobu, a potom je stigao poziv za zbrinjavanje još jedne. Oba pacijenta prevezena su u Urgentni centar na dodatnu dijagnostiku, a prema prvom pregledu na terenu ne bi trebalo da imaju teže povrede - rekao je izvor.
Policija je na terenu zbog uviđaja i o udesu je obavešteno nadležno javno tužilaštvo.
- Tzv. pečurka na stanici je srušena, a na autobusu je polomljena šoferšajbna - dodao je izvor.
