Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je rešenje kojim je prema okrivljenom S.B. odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana. Podsetimo, reč je o Strahinji B. (19) koji se sumnjiči da je 23. marta oko 3.30 sati aktivirao i bacio bombu na jedan fitnes klub u Zemunu.

- Pritvor je prema okrivljenom S.B. određen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navodi se u saopštenju Višeg suda u Beogradu i podseća da se okrivljenom na teret stavljaju krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti.

Podsetimo, Strahinja B. je prethodno na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu izneo svoju odbranu. Kako je saopšteno iz tužilaštva, on se sumnjiči da se kobne noći taksijem dovezao do ulice Branka Pešića odakle je peške došao do prostorija fitnes kluba gde je aktivirao i bacio ručnu bombu M-75, nakon čega se udaljio sa lica mesta. Usled dejstva detonacije i gelera polomljeno je staklo i štok prozora fitnes kluba dimenzija 70x80 cm, dok su na parking prostoru ispred objekta oštećena četiri parkirana vozila i skuter.