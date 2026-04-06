Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima Policijske uprave Vranje, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili su H. K. (31) iz Republike Severne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policijski službenici su u Preševu pregledom putničkog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u prtljažnom prostoru pronašli ukupno 1.303 komada „vejп“ elektronskih cigareta raznih marki, koje je prevozio bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije.