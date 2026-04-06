Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata PU za grad Beograd - UKP doneli su rešenje o zadržavanju državljanina Severne Makedonije G.S. (52) zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo teška krađa.

Kako se sumnja, on je 2. aprila u dva navrata, uz pomoć podesnog alata otključao vrata stanova na teritoriji Novog Beograda i iz njih ukrao zlatni nakit, više ručnih satova i novac u iznosu od 250 evra.

- Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da ne želi da se izjašnjava na navode krivične prijave i da ne želi da mu se predočavaju video snimci - navodi se u saopštenju tužilaštva.