Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata PU za grad Beograd - UKP doneli su rešenje o zadržavanju državljanina Severne Makedonije G.S. (52) zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo teška krađa.

Kako se sumnja, on je 2. aprila u dva navrata, uz pomoć podesnog alata otključao vrata stanova na teritoriji Novog Beograda i iz njih ukrao zlatni nakit, više ručnih satova i novac u iznosu od 250 evra.

- Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da ne želi da se izjašnjava na navode krivične prijave i da ne želi da mu se predočavaju video snimci - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Imajući u vidi da osumnjičeni nema ni prebivalište, ni boravište na teritoriji Republike Srbije, kao ni prijavu boravka stranca, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da prema okrivljenom, zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

