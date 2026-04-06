Gradski autobus na liniji 1 prema Niškoj Banji srušio je stanicu u naselju Trošarina.
Prve fotografije i snimci
"PUKLO JE KAO GROM IZ VEDRA NEBA, VOZAČ SE TRESAO KAO PRUT" Autobus uleteo u stajalište u Nišu, očevidac otkrio za Kurir: Videlo se da nešto NIJE U REDU (VIDEO)
Srećom, nema teže povređenih u ovom udesu, iako je situacija prilikom udarca autobusa u stanicu bila dramatična.
Autobus uleteo u stajalište u Nišu
Hitna pomoć je prevezla dva pacijenta sa lakim povredama.
Policija je odmah izašla na lice mesta radi uviđaja.
- Još iz pravca Vojne bolnice se videlo da sa autobusom nešto nije u redu. Kako se približavao stanici ljudi su se razbežali u obližnji park. On je udario u stanicu i sreća da nikoga tu nije bilo. Puklo je kao grom iz vedra neba, vozač je izašao i drhtao je, tresao se kao prut - rekao je taksista s obližnjeg stajališta.
Sve je ubrzo očišćeno tako da je pomeren autobus sa polomljenom šofer šajbnom i krhotine takozvane stanične pečurke.
