Srećom, nema teže povređenih u ovom udesu, iako je situacija prilikom udarca autobusa u stanicu bila dramatična.

Autobus uleteo u stajalište u Nišu Foto: Saobraćaj bezbednost Niš, Kurir/M.S.

Hitna pomoć je prevezla dva pacijenta sa lakim povredama.

Policija je odmah izašla na lice mesta radi uviđaja.

Niš autobus Izvor: Kurir/M.S

- Još iz pravca Vojne bolnice se videlo da sa autobusom nešto nije u redu. Kako se približavao stanici ljudi su se razbežali u obližnji park. On je udario u stanicu i sreća da nikoga tu nije bilo. Puklo je kao grom iz vedra neba, vozač je izašao i drhtao je, tresao se kao prut - rekao je taksista s obližnjeg stajališta.

Sve je ubrzo očišćeno tako da je pomeren autobus sa polomljenom šofer šajbnom i krhotine takozvane stanične pečurke.

Ne propustiteHronikaNEPOPRAVLJIVI! NAJMONSTRUOZNIJI SERIJSKI SILOVATELJI U SRBIJI: Čim izađu iz zatvora nađu novu žrtvu i ponove zločin! (foto)
Untitled-1.jpg
HronikaPRIŠAO MU NA ULICI I IZ ČISTA MIRA UBO GA U GRUDI?! Muškarac izboden nasred ulice u Zemunu, policiji ispričao ove šokantne detalje napada
WhatsApp Image 2025-11-16 at 20.09.29 copy.jpg
HronikaĆELIJA KAO DISKOTEKA, PROSTITUKE GA OBILAZILE, POZNATA PEVAČICA MU DALA PRVE PARE, A IZGLED GA SKUPO KOŠTAO: Život srpskog narko-bosa kao iz krimi serije!
zoran-jaksic.jpg
HronikaZRENJANINAC U KUĆI DRŽAO 383 BILJKE KANABISA Podignuta optužnica, sud odbio žalbu advokata
1000036184.jpg