U STANU U ZEMUNU ČUVAO 11 KESICA KOKAINA: Na saslušanju izjavio da je drogu kupio za sopstvenu upotrebu
U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, u zakonskom roku, doveden je na saslušanje D.S. (40) prema kojem je, po nalogu javnog tužioca od strane PS Voždovac doneto rešenje o zadržavanju u trajanju do 48 časova.
Naredbom o sprovođenju istrage se okrivljenom stavlja na teret da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga na taj način što je u stanu na teritoriji Zemuna, neovlašćeno držao jednu veću i deset manjih PVC kesica u koja se nalazila veća količina opojne droge - 22.41 gram kokaina.
- Iznoseći svoju odbranu okrivljeni je izjavio da je tačno da je držao kokain, ali da osporava pravnu kvalifikaciju, imajući u vidu da je droga bila za svoje potrebe. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom sudu predlog da prema okrivljenom, zbog njegove prethodne osuđivanosti, odredi pritvor zbog okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi da ponovi delo - saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.