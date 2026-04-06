U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, u zakonskom roku, doveden je na saslušanje D.S. (40) prema kojem je, po nalogu javnog tužioca od strane PS Voždovac doneto rešenje o zadržavanju u trajanju do 48 časova.

Naredbom o sprovođenju istrage se okrivljenom stavlja na teret da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga  na taj način što je u stanu na teritoriji Zemuna, neovlašćeno držao jednu veću i deset manjih PVC kesica u koja se nalazila veća količina opojne droge - 22.41 gram kokaina.

- Iznoseći svoju odbranu okrivljeni je izjavio da je tačno da je držao kokain, ali da osporava pravnu kvalifikaciju, imajući u vidu da je droga bila za svoje potrebe. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom sudu predlog da prema okrivljenom, zbog njegove prethodne osuđivanosti, odredi pritvor zbog okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi da ponovi delo - saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Ne propustiteHronika11 KILOGRAMA KOKAINA ODVEZAO "KUPCU" NA KUĆNU ADRESU: Optuženi narko-dileri koji su pali u velikoj akciji policije i tužilaštva u Beogradu
Kokain
HronikaVELIKA ZAPLENA KOKAINA U ŠIMANOVCIMA: Policija u kamionu pronašla čak 18 kg belog praha, na paketima bile 2 oznake (foto)
18 kg kokaina nađeno u kamionu u Šimanovcima
HronikaNOVOSAĐANIN ŠETAO ULICOM SA DŽEPOVIMA PUNIM KOKAINA: Policija tokom rutinske kontrole pretresla muškarca, odmah usledilo hapšenje
hapsenje-lisice-rojters.jpg
HronikaPOLICIJA GA UHVATILA NA DELU KAKO PRODAJE DROGU, PA MU UPALI U STAN! Uhapšeni diler i kupac iz Niša (foto)
kokain, marihuana, Niš, hapšenje