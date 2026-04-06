U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, u zakonskom roku, doveden je na saslušanje D.S. (40) prema kojem je, po nalogu javnog tužioca od strane PS Voždovac doneto rešenje o zadržavanju u trajanju do 48 časova.

Naredbom o sprovođenju istrage se okrivljenom stavlja na teret da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga na taj način što je u stanu na teritoriji Zemuna, neovlašćeno držao jednu veću i deset manjih PVC kesica u koja se nalazila veća količina opojne droge - 22.41 gram kokaina.