Telo žene pronađeno je u dvorištu sa teškim povredama glave.

Prema prvim informacijama žena je ubijena šrafcigerom.

Tragedija se dogodila juče oko 18.30 časova, a policija je brzo uhapsila muža žrtve i on se nalazi u pritvoru.

Kako prenose mediji, osumnjičeni je austrijski državljanin, ali je poreklom sa Kosova.

Identitet žrtve nije saopšten.

(Kurir.rs/Telegraf/Heute)

