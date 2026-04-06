Državljanka Srbije (38), poreklom sa KiM, ubijena je juče u austrijskom mestu Sos, a za njenu smrt osumnjičen je suprug.
DRŽAVLJANKA SRBIJE UBIJENA ŠRAFCIGEROM U AUSTRIJI! Unakaženo telo pronađeno u dvorištu, muž momentalno uhapšen
Telo žene pronađeno je u dvorištu sa teškim povredama glave.
Prema prvim informacijama žena je ubijena šrafcigerom.
Tragedija se dogodila juče oko 18.30 časova, a policija je brzo uhapsila muža žrtve i on se nalazi u pritvoru.
Kako prenose mediji, osumnjičeni je austrijski državljanin, ali je poreklom sa Kosova.
Identitet žrtve nije saopšten.
(Kurir.rs/Telegraf/Heute)
