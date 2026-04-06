Slušaj vest

Uprava policije Crne Gore javno je pozvala Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) da skinu sve nezakonito postavljene kamere, pa i one u naselju Kavač, koje su, kako tvrde, u vlasništvu Tamare Zvicer, supruge odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

U saopštenju Uprave policije navodi se i da su od decembra 2023. više puta zvanično ukazivali ovoj Agenciji da Zvicer nezakonito nadzire puteve u naselje Kavač u Kotoru.

- Uprava policije poziva Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) da, u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, preduzme mere na teritoriji cele Crne Gore - uklanjanje nadzornih kamera koje vrše snimanje javnih površina i time dodatno doprinese podizanju kolektivne bezbednosti. Podsećamo i na činjenicu da se krivično delo može izvršiti kako činjenjem, tako i nečinjenjem, odnosno propuštanjem izvršenja službene radnje - navodi se u saopštenju crnogorske policije.

Tamara Zvicer Foto: Screenshot

Kako se dodaje, zaštita podataka o ličnosti mora da se primenjuje dosledno i jednako u svim slučajevima, a ne selektivno, "uključujući i one slučajeve na koje je Uprava policije ukazivala u prethodnom periodu", aludirajući na suprugu odbeglog vođe kavačkog klana.

- S tim u vezi ističemo da je Odeljenje bezbjednosti Kotor od 2023. godine do danas, u više navrata - tačnije 25.12.2023., 10.03.2025. i 27.03.2026. godine - zvaničnim putem upućivalo dopise AZLP-u, ukazujući na konkretan slučaj nezakonitog video nadzora u naselju Kavač, koji je postavilo fizičko lice T.Z. - navodi se u saopštenju policije.

Kako se dodaje, u dostavljenim obraćanjima Agenciji, detaljno je ukazano da konkretni video nadzor instaliran na objektu u vlasništvu Tamare Zvicer funkcioniše na način da kamere pokrivaju prostor pod uglom od 360 stepeni, uključujući i javne površine, konkretno put koji je javno dobro i na taj način "nesporno dolazi do kršenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti".

1/5 Vidi galeriju Tamara Zvicer Foto: Drustvene Mreže, Instagram

- Uprkos jasno dokumentovanim činjenicama i ukazivanju na povrede zakona, AZLP je na navedena obraćanja odgovorila samo jednom, i to 17.04.2024. godine, kada je zauzela stav da nije nadležna da postupa u slučajevima kada fizička lica vrše video nadzor za sopstvene potrebe, upućujući na druge mehanizme zaštite, uključujući mogućnost pokretanja privatne tužbe za krivično delo neovlašćeno fotografisanje i snimanje, uprkos tome što je jasno da je prekršen Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i činjenici da je Agencija dužna da shodno ovom Zakonu vrši nadzor koji sprovode lica zaposlena u Agenciji a koja lica su ovlašćena za obavljanje poslova nadzora - navodi se iz Uprave policije i dodaje da je jasno da je izostala adekvatna reakcija Agencije i da zbog toga ponovo pozivaju AZLP da preduzme mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju uklanjanja nezakonito postavljenih sistema video nadzora.

- Takođe, podsećamo da nepostupanje u ovakvim slučajevima može imati i bezbednosne implikacije, imajući u vidu mogućnost zloupotrebe ovakvih sistema za sprovođenje kontranadzora nad aktivnostima organa za sprovođenje zakona, čime se potencijalno ugrožava efikasnost njihovog djelovanja - zaključuje se u saopštenju policije.

Radoje Zvicer, podsetimo, nalazi se u bekstvu od 2021. kada je poslednji put viđen u Kotoru, dok njegova supruga sa decom živi u luksuznoj vili u naselju Kavač.

Radoje Zvicer Foto: Interpol

Vila vredena milione, podsetimo, 10. feburara bila je na udaru policije koja je toga dana ušla u kuću pod punom opremom i detaljno je pretresla. Na snimku koji je objavljen, vidi se kako specijalci sa šlemovima, naoružani dugim cevima uleću u kuću. Pretres je trajao satima, a na snimcima se još tada videlo da je objekat u potpunosti pokriven kamerama, opasan visokim betonskim zidovima koji na vrhu imaju bodljikavu žicu.

Inače, Tamara Zvicer javnosti je postala poznata pošto je u javnost isplivao snimak na kom se vidi kako je s pištoljem u rukama pojurila napadače koji su pokušali da joj ubiju supruga 2020. u Kijevu u Ukrajini. Muža je tada, kako se spekulisalo, spasila sigurne smrti.