Devojka M. M. (25) teško je povređena u teretani u jednom tržnom centru u Beogradu, kada su se na nju obrušili tegovi.
JEZIVA NESREĆA U BEOGRADSKOJ TERETANI: Tegovi se obrušili na devojku, zadobila teške povrede, hitno prebačena u Urgentni
Do nesreće je navodno došlo u teretani kada je druga osoba, koja je trčala, povukla postolje, a tegovi su pali na devojku koja je bila ispod njih.
Ona je tom prilikom zadobila teške telesne povrede u vidu povreda grudnog koša i preloma grudnog dela kičme, koje su joj konstatovane nakon što je sanitetom Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar.
