UBADAO JE ŠRAFCIGEROM, PA JE DOKRAJČIO HICIMA IZ PIŠTOLJA, TRPELA JE JEZIVO NASILJE: Najnoviji detalji ubistva državljanke Srbije u Austriji!
Državljanku Srbije, poreklom sa Kosova i Metohije (38), sinoć je u Austriji šrafcigerom ubio suprug sa kojim već neko vreme nije živela, a sumnja se da ju je, nakon stravičnih uboda, dokrajčio hicima iz pištolja! Vatreno oružje pronađeno je na mestu zločina, dok, navodno, istražitelji motiv zločina traže u narušenim porodičnim odnosima!
- Sumnja se da je žena trpela jezivo porodično nasilje koje se na kraju završilo tragično kada je sinoć pronađena mrtva u dvorištu porodične kuće u mestu Sos u Donjoj Austriji. Inače, bili su u procesu razvoda, a sa tom odlukom očigledno osumnjičeni nije mogao da se pomiri - pišu austrijski mediji i dodaju:
- Odnosi između supružnika bili su ozbiljno narušeni, često su se svađali, te istražitelji motiv traže u tome, međutim, za sada nije zvanično potvrđeno šta je dovelo do užasa.
U pritvoru
Prema pisanju austrijskog portalaHeute, za ubistvo je osumnjičen njen 47-godišnji suprug, koji je ubrzo nakon zločina uhapšen i trenutno se nalazi u pritvoru. Prilikom saslušanja u policiji, osumnjičeni јe davao kontradiktorne izјave.
- Na mestu zločina pronađen je pištolj kalibra devet milimetara, za koji se sumnja da je korišćen u ubistvu. Nesrećna žena je imala i rane od uboda šrafcigerom, međutim, predmet još uvek nije pronađen. Osumnjičeni je saslušan, ali nije se mnogo saznalo tom prilikom s obzirom na to da mu se priče nisu poklapale. Ipak, tužilac je naložio obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i sve okolnosti ubistva - piše Heute.