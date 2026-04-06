Državljanku Srbije, poreklom sa Kosova i Metohije (38), sinoć je u Austriji šrafcigerom ubio suprug sa kojim već neko vreme nije živela, a sumnja se da ju je, nakon stravičnih uboda, dokrajčio hicima iz pištolja! Vatreno oružje pronađeno je na mestu zločina, dok, navodno, istražitelji motiv zločina traže u narušenim porodičnim odnosima!

- Sumnja se da je žena trpela jezivo porodično nasilje koje se na kraju završilo tragično kada je sinoć pronađena mrtva u dvorištu porodične kuće u mestu Sos u Donjoj Austriji. Inače, bili su u procesu razvoda, a sa tom odlukom očigledno osumnjičeni nije mogao da se pomiri - pišu austrijski mediji i dodaju:

- Odnosi između supružnika bili su ozbiljno narušeni, često su se svađali, te istražitelji motiv traže u tome, međutim, za sada nije zvanično potvrđeno šta je dovelo do užasa.

U pritvoru

Prema pisanju austrijskog portalaHeute, za ubistvo je osumnjičen njen 47-godišnji suprug, koji je ubrzo nakon zločina uhapšen i trenutno se nalazi u pritvoru. Prilikom saslušanja u policiji, osumnjičeni јe davao kontradiktorne izјave.