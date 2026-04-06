Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Zrenjaninu, u saradnji sa pripadnicima poreske policije, uhapsili su četiri osobe, dok se za još jednom osobom traga.

Četiri lica lišena su slobode zbog sumnje da su izvršile krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja u saizvršilaštvu.

- Uhapšeni su B. E. (46), G. E. (37), M. G. (24) i M. P. (36), svi iz okoline Zrenjanina, za koje se sumnja da su, pod faktičkim rukovođenjem B. E., osnovali više povezanih privrednih društava koja su imala fiktivni međusobni promet, na osnovu čega su neosnovano koristili povraćaj PDV i izbegli plaćanje poreskih obaveza - saopšteno je iz MUP.



Na taj način, kako se sumnja, oštetili su budžet Republike Srbije za 549.759.042 dinara i za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist.