Slušaj vest

U stravičnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Batajnici, u eksploziji i požaru koji je juče izazvala plinska boca u porodičnoj kući, teške telesne povrede zadobili su V. S. (61) i njen sin U. S. (31).

Do nesreće je došlo kada su majka i sin pokušali sami da obuzdaju vatrenu stihiju, ali su nažalost tom prilikom zadobili opekotine visokih stepena.

Naime, usled curenja plina iz boce, otvoreni plamen je u sekundi izbio i zahvatio i kuhinjski šporet. U paničnom pokušaju da ugase "živi plamen" i spreče širenje požara na ostatak kuće, V. S. i U. S. su se izložili direktnoj vatri. Tom prilikom zadobili su ozbiljne opekotine po licu, šakama i rukama.

Vatrogasci su ubrzo obuzdali vatru, a ekipa Hitne pomoći je zbrinula povređene i hitno ih prevezla u bolnicu. Povređenima je lekarska pomoć pružena u Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Pasterovoj ulici.

- Pacijentima su konstatovane teške telesne povrede, nakon čega su odmah zadržani na daljem lečenju i dijagnostici - navodi izvor blizak istrazi.