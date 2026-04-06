PUCNJAVA U KAFIĆU U VIŠNJIČKOJ BANJI TOKOM SLAVLJA! Ispaljeno više od 10 hitaca, advokat za Kurir otkrio kolika kazna čeka napadača
Više od deset pucnjeva odjeknulo je tokom vikenda u jednom kafiću u Višnjačkoj Banji, uznemirivši meštane i izazvavši paniku među prisutnima. Incident se, prema nezvaničnim informacijama, dogodio tokom proslave rođenja deteta, kada je 24-godišnji muškarac navodno ispalio više hitaca.
Policija je brzo reagovala, oduzela oružje od osumnjičenog i uputila ga na veštačenje, koje će utvrditi o kakvom se tačno predmetu radi i da li postoji osnov za krivičnu odgovornost.
Advokat Darko Milosavljević objasnio je za Kurir televiziju da je u ovakvim slučajevima ključno utvrditi da li je korišćen signalni pištolj i koje su njegove stvarne mogućnosti.
Signalni pištolj se ne smatra "klasičnim vatrenim oružjem"
Kako je naveo, signalni pištolj se prema Zakonu o oružju i municiji ne smatra klasičnim vatrenim oružjem. Ipak, presudnu ulogu ima nalaz veštačenja.
- Ukoliko se utvrdi da takav pištolj može da ispali municiju koja je zakonom definisana kao prava municija, ili ako postoji mogućnost njegove prerade u vatreno oružje, tada i samo posedovanje ili nošenje takvog predmeta može predstavljati krivično delo - istakao je Milosavljević.
Kazne za držanje i nošenje oružja
On je dodatno pojasnio razliku između držanja i nošenja oružja.
- U slučaju da se oružje pronađe u stanu ili kući, reč je o krivičnom delu nedozvoljenog držanja oružja, za koje je zaprećena kazna zatvora do pet godina. Međutim, ukoliko se oružje nosi van mesta stanovanja, kazne su znatno strože i kreću se od dve do 12 godina zatvora. Za ovakva krivična dela ne postoji mogućnost izricanja uslovne kazne, već je zatvorska kazna obavezna - naglasio je advokat.
