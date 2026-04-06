Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv M.V. (38) zbog izvršenja krivičnog dela razbojništvo. On se sumnjiči da je 28. decembra prošle godine i 9. januara ove godine napao i opljačkao dvojicu taksista u Zemunu.

Naime, M. V. je, kako se sumnja, pod pretnjom nožem oteo njihove telefone, kao i novac koji su u tom trenutku imali kod sebe.

Kada su vozači taksi vozila, oštećeni A.O. i M.K., zaustavili automobile nakon završenih vožnji, sa zadnjeg sedišta vozila na kojem je sedeo, tridesetosmogodišnji muškarac prislonio je oštećenima nož na vrat, tražeći im da mu predaju novac i mobilni telefon, nakon čega su mu oštećeni, zbog straha, predali okrivljenom novac u ukupnom iznosu od 4.000 dinara, sa kojim oduzetim novcem je on napustio vozilo.