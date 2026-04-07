Dejan Dragijević, jedan od osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić (2) iz Bora već pune dve godine nalazi se u pritvoru, a kako tvrdi njegov otac Radoslav Dragijević, on dane provodi povučeno u ćeliji i, prema rečima ljudi koji su bili s njim u istoj sobi, o devojčici ne govori ni reč.

- Jedan poznanik iz Bora bio je u istoj ćeliji sa mojim Dejanom. Kada je izašao, rekao mi je da je moj sin dobro, da je miran i da dane provodi povučeno, ne pravi probleme. Kaže da o devojčici nije pričao ama baš ništa, jer i nema šta da kaže - kaže Radoslav za Kurir. Inače i sam Radoslav se suočava sa optužbama Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru i to za pomoć okirlvljenima prilikom uklanjanja tela ubijene Danke.

Stariji Dragijević ističe da svog sina nije video pune dve godine, ali i da Dejanu, uprkos pritvoru, i dalje pristiže deo plate iz JKP "Vodovod" u Boru, gde je bio zaposlen za stalno.

- Po zakonu moraju da mu isplaćuju deo zarade jer nije osuđen, ali ja ću da se žalim, treba da dobija celu platu. Dve godine je tamo ni kriv ni dužan - tvrdi Dragijević.

Radoslav Dragijević - otac Dejana Dragijevića

Otac se brani sa slobode

Inače, i sam Radoslav je obuhvaćen optužnicom,zbog čega nema pravo da posećuje sina. On se tereti za pomaganje učiniocu i neprijavljivanje krivičnog dela, a jedno vreme je i sam bio u pritvoru, iz kojeg je pušten krajem maja 2024. godine, nakon isteka dvomesečnog zadržavanja.

- Radoslav je krajem maja 2024. godine pušten nakon što mu je istekao dvomesečni pritvor u kom se nalazio zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanja istog i od tada se on brani sa slobode - ističe naš izvor i podseća da se Radoslav sve vreme branio ćutanjem.

Danka Ilić

U međuvremenu, Apelacioni sud u Nišu već je dva puta ukidao optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, koji se terete za ubistvo Danke Ilić. Ipak, Viši sud u Negotinu je optužnicu treći put potvrdio, pa se predmet ponovo nalazi pred Apelacionim sudom, koji treba da donese konačnu odluku.

- Optužnica je potvrđena po treći put, ali u njoj nema ničeg novog. Nemaju nijedan konkretan dokaz. Sve se svodi na rađenu rekonstrukciju koja nema smisla, stavljali su neku lutku da glumi devojčicu, a devojčice nigde nije ni bilo tu - tvrdi Radoslav, ponavljajući da veruje u nevinost svog sina, ali i Srđana Jankovića.

Srđan Janković

Podsetimo, u sklopu dopune istrage rađena je rekonstrukcija zločina koja je obavljena 16. juna prošle godine, Više javno tužilaštvo u Zaječaru tada je ocenilo da ima dovoljno dokaza da dvojica uhapšenih budu optužena za krvično delo teško ubistvo, koje im se stavlja na teret. A nakon što je Viši sud u Negotinu potvrdio ponovo optužnicu, traži se za njih doživotna robija.

Kako dodaje Radoslav, pokušao je da stupi u kontakt sa ocem drugog osumnjičenog, ali bez uspeha.

Istovremeno, pritvor osumnjičenima ističe 9. aprila, ali je gotovo izvesno da će im biti produžen, dok se čeka odluka Apelacionog suda u Nišu.

- Ističe im pritvor 9. aprila, ali nema nade da će ih pustiti na slobodu. Sad se čeka odluka Apelacionog suda u Nišu i dok to traje, njima će pritvor ponovo produžiti. Pokušavao sam da zovem Srđanovog oca, ali ne znam šta se dešava sa njim i da li išta zna, nisam uspeo da ga dobijem - dodaje otac jednog od osumnjičenih.

Prema navodima optužnice, 26. marta 2024. oko 13.53 sati, Dragijević i Janković, vraćali su se s radnog zadatka službenim vozilom, za čijim je volanom bio Janković a Dragijević na mestu suvozača. Devojčicu su, kako se sumnja, udrarili automobilom i ona je pala s desne strane vozila "naspram zadnjeg desnog točka", što je primetio Dragijević.

- Dejan Dragijević je izašao iz automobila, podigao dete sa zemlje i stavio ga u prtljažnik vozila. Kada je primetio da je devojčica živa, kako se sumnja, ugušio je rukama a Janković je pazio da neko ne naiđe - opisano je prema nezvaničnim informacijama u optužnici, koja se zasniva na veštačenjima, izjavama svedoka i materijalnim dokazima.

Telo devojčice, navodno, u dogovoru su ostavili na divljoj deponiji na Starobanjskom putu ka Boru, a kasnije ga premestili na drugu mesto.