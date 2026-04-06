Slušaj vest

U prostorije Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu priveden je M. M. (80) pod sumnjom da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

On je uhapšen po nalogu javnog tužioca nakon intervencije policije u Zemunu, zbog sumnje da je ugrozio bezbednost svoje supruge (78). Odmah po privođenju, javni tužilac je naložio hitno psihijatrijsko veštačenje osumnjičenog. Sudski veštak je pregledao M. M. u prostorijama tužilaštva, nakon čega je usledio šokantan nalaz.

Prema mišljenju stručnjaka, kod osumnjičenog je dijagnostikovan mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja uzrokovan dugotrajnom upotrebom alkohola. Utvrđeno je da u trenutku izvršenja dela nije mogao da shvati značaj svojih postupaka, niti da upravlja njima.

I pored nalaza o neuračunljivosti, Treće osnovno javno tužilaštvo zauzelo je čvrst stav u cilju zaštite žrtve. Budući da je veštak istakao da postoji ozbiljna opasnost da će okrivljeni, zbog svoje zavisnosti od alkohola, nastaviti da vrši ista ili teža krivična dela, podnet je predlog za određivanje pritvora.

- Postoji osnovana bojazan da bi boravak na slobodi doveo do ponavljanja nasilja nad suprugom, zbog čega je predloženo da se okrivljenom odredi pritvor do daljeg - navodi se u saopštenju tužilaštva.